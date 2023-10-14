Майкл Кейн подтвердил, что завершает актерскую карьеру

Английский актер Майкл Кейн подтвердил, что завершает карьеру после выхода своего последнего фильма Великий беглец.

90-летняя звезда уже не раз пытается уйти из кино, но ранее его переубеждали этого не делать.

— Я постоянно говорю, что уйду на пенсию. Вот, ухожу сейчас. Единственные роли, которые я могу сейчас получить, — это играть 85-90-летних мужчин. Эти роли не будут главными — будут молодые красивые парни и девушки. Поэтому подумал, что я мог бы уйти, — заявил Сэр Майкл Кейн.

Актер признался, что трижды отказывался от роли в фильме Великий беглец, поскольку думал, что он уже на пенсии.

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Отметим, что Майкл Кейн является одним из самых известных британских актеров. Он сыграл в более чем 160 фильмах, среди которых Зулусы, Розыск, Престиж, Иллюзия обмана, Уйти красиво и многие другие.

Он был номинирован на премию Оскар пять раз. И получил статуэтку дважды за лучшие мужские роли второго плана. Также на его счету есть и другие премии.