Відомий американський кінорежисер Вуді Аллен заявив про швидке завершення його кар’єри. Про це неоднозначний творець фільмів повідомив в інтерв’ю Алеку Болдвіну, який також мав проблеми із законом.

Аллен пояснив, що справа не лише у віці, а й у світі кіно – якщо раніше зняті картини довго показували у кінотеатрах, то зараз один фільм швидко замінюється іншим. Вуді подобалося спостерігати, як сотні людей насолоджуються його фільмами у великих залах. До того ж на тлі популярності стрімінгових сервісів глядачі звикли дивитися фільм удома, що не влаштовує режисера.

– Я, мабуть, зніму ще як мінімум один фільм, але відчуття від цього вже не ті, бо кіно не має більше цілісного ефекту. На початку моєї кар’єри було інакше – ти знімаєш фільм, його випускають у кінотеатрах по всій країні, люди приходять його дивитися. Тепер його крутять у залах кілька тижнів, після чого відправляють на стрімінгові платформи. Мені це не приносить стільки задоволення, як раніше, – зізнався Аллен.

Щодо наступної картини, то знімання розпочнуться вже восени 2022 року в Парижі. За свою кар’єру він зняв 49 стрічок, які зробили його всесвітньо відомим режисером.

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Однак у житті Вуді не все так гладко – у 2014 він уклав угоду з Amazon на створення чотирьох фільмів, але згодом контракт розірвали на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях до названої доньки.