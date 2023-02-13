Британський гурт Pet Shop Boys випустив пісню Living in the past. Кліп до треку вони присвятили росіянам, щоб розповісти їм про жахливе майбутнє.

Так, Путін вже завдав колосальної шкоди Росії та її мешканцям, й артисти вирішили донести цю інформацію до громадян країни-агресора.

Назва пісні Living in the past перекладається як Жити минулим – це реакція на реальну новину про встановлення пам’ятника Сталіна у Волгограді за наказом Путіна.

Відеоряд – нарізка подій в Росії. В одному з фрагментів Путін йде килимовою доріжкою у великій залі, його оточує натовп кремлівських чиновників. Далі відбувається відкриття пам’ятника Сталіну, де зобразили його погруддя.

Потім солдати підносять квіти до пам’ятника кривавому диктатору.

Щодо пісні, то її рядки попереджають росіян про те, що вони рухаються в минуле, водночас майбутнє все далі.

У тексті також є відсилка до того, що Путін намагається заробити собі славу диктатора, будучи схожим на Сталіна.

– Я хочу, щоб вони боялися мене,

як усі боялися його.

Заарештованого і розстріляного,

але все ж вони шанували його.

Як і він, я виграю,

мене не затьмарять.

Я хочу, щоб чоловіки вмирали

з моїм ім’ям на устах, – йдеться у пісні.

Нагадаємо, Tvorchi заспівають про незламність українців на Євробаченні 2023. Це послання вони хочуть донести до всього світу, щоб наші союзники не припиняли допомагати і підтримувати нас у скрутну хвилину.