Дуэт Tvorchi с песней Heart of Steel будет представлять Украину на Евровидении 2023 в Ливерпуле. Группа была основана пять лет назад саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом Джеффри Кенни. Оба артиста, если бы не музыка, стали бы фармацевтами – и Джеффри, и Андрей учились в Тернопольском медуниверситете.

Факты ICTV пообщались с представителями Украины на Евровидении 2023 и услышали интересную историю их знакомства. Каким был путь к успеху Tvorchi и как идет подготовка к музыкальному конкурсу, читайте в интервью.

– Поздравляю вас с победой в Национальном отборе на Евровидение 2023. Как вы считаете, в чем секрет вашего успеха?

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Джеффри Кенни: Мы написали песню с важным месседжем. Heart of Steel показывает эмоции, которые всем нам сейчас близки. На написание композиции нас вдохновили события, происходившие весной на Азовстали в Мариуполе. Просто хочется еще раз напомнить о страшной войне, продолжающейся в Украине, Европе и миру. А еще – мы набрались опыта, после предварительного участия в конкурсе в 2020 году. Мы очень ответственно и упорно трудились над нашим номером. Мы очень благодарны всем, кто нас поддержал и дал возможность представлять Украину на мировой арене.

Андрей: Я со всем соглашаюсь. Секрет прост – мы делали все искренне, и каждый член команды – профессионал, и мы сделали все по максимуму.

– А сложно было победить? Соперники были сильные.

Андрей: Прежде всего мы не ожидали победы и не планировали победы. Самое главное – мы хотели достойно и хорошо выступить. Для нас важно, чтобы все, что мы подготовили, показать на сцене. Потому что над этим работала большая команда профессионалов. Мы действительно благодарны людям, которые проголосовали за нас. Мы это очень ценим. Такой результат показал, что все, что мы делали – людям откликнулось, и они выбрали нас представлять Украину.

– Почему именно эту песню выбрали? Возможно, были и другие варианты?

Андрей: У нас действительно было две песни, с которыми мы могли выступать. Это Heart of Steel и Broken Heart. Но мы выбрали первую, потому что в этой песне есть эмоции, есть месседж тот, который мы хотели донести до мира. Это о стойких людях, обо всех украинцах, которые все эти месяцы борются за свою волю, и мы хотим сказать Европе: “Становитесь такими, как мы! Давайте объединяться против зла, ради мира завтра!”

– Как сейчас идет подготовка к Евровидению 2023? Чем занимаетесь на данном этапе?

Андрей: На данном этапе мы делаем все для того, чтобы в Ливерпуле сделать лучше костюмы, песню, лучший номер и вообще – все поднять на уровень выше. Мы возьмем основу, которая у нас есть, и сделаем ее лучше, чтобы удивить зрителей в Европе и выступить максимально профессионально и достойно. Детали мы не можем раскрывать, потому что всегда должен быть эффект на сцене. Ибо если мы будем рассказывать, тогда трудно будет удивить зрителя.

– Как оцениваете свои шансы на песенном конкурсе?

Андрей: На самом деле, мы не задумываемся над шансами, ведь для нас, прежде всего, важно достойно представить Украину. Прежде всего, чтобы все слышали об Украине и помогали в борьбе против зла.

— Является ли для вас кто-то из победителей песенного конкурса Евровидения образцом, на которого следует равняться?

Андрей: Каждый артист вдохновляет по-своему. Можно восхищаться им, но всегда нужно быть собой и становиться лучшей версией себя завтра. Потому что каждый, кто принимает участие в Евровидении, уникален. Та же Верка Сердючка по-своему, Джамала – по-своему. Нам очень понравился также Дункан Лоуренс, представлявший Нидерланды с песней Arcade, с предыдущего года Сэм Райдер с песней Space Man.

– А зачем вам вообще Евровидение? Почему вы решили вообще принять участие в этом конкурсе?

Джеффри Кенни: Как мы уже говорили, у нас есть важное сообщение, которое мы записали в песне. Мы хотим отметить то, чего мы хотим. А мы хотим, чтобы украинцы жили в мире, ими восхищались и продолжали помогать. Выступление на Евровидении – это еще одна возможность донести Европе и миру то, насколько сильны и стойки украинцы со стальными сердцами.

– Планируете тур по европейским городам? Когда и где планируете выступать?

Андрей: Мы планируем туры по Европе. Не знаем пока, когда именно и какие будут города, но это все в планах, и мы об этом говорим. До Евровидения мы тоже объездили всю Европу и в Англии были с благотворительными концертами. Мы собирали деньги в поддержку Украины.

– Знаю, что у вас интересная и необычная история знакомства. Как вы вообще познакомились?

Андрей: Мы познакомились на улице. Я шел по своим делам, а Джеффри по своим. Я его увидел, подошел и хлопнул сзади по плечу, и говорю: “Привет, меня зовут Андрей, давай знакомиться. Мне интересно улучшить свои знания английского, и возможно, я тебе чем-то помогу с украинским”. И с этого момента мы начали дружить. Так произошло наше знакомство. Прямо на улице. Это я так единственный раз в жизни познакомился с человеком. Это было спонтанное решение. Не знаю, чем я тогда руководствовался. Однако я рад этому. Потому что нас объединяет много приятных воспоминаний. Это замечательный человек, с которым можно поговорить на разные темы, пошутить и посмеяться.

Джеффри: Моей реакцией, когда Андрей хлопнул меня по плечу, было удивление. Это выглядело очень странно. Я был в шоке. Впрочем, это был хороший опыт.

– Джеффри, вы родом из Нигерии. С началом полномасштабной войны почему не уехали из Украины? Что говорят ваши родные?

Джеффри: Мои родные, конечно, переживали за меня. В начале полномасштабного вторжения России в Украину я уехал в Нигерию ненадолго, чтобы успокоить маму. После этого я вернулся в Украину, потому что здесь мой второй дом, где находятся мои близкие, команда, здесь моя жизнь. Мы с мамой постоянно на связи.

– Джеффри, вы живете в Украине с 2013 года. Как адаптировались? Что было самым сложным?

Джеффри: Я приехал в 2013-м учиться в Тернополь на фармацевта. Как раз встреча с Андреем помогла мне адаптироваться лучше. Мы начали учить друг друга языку. Андрей меня учил украинскому, а я его английскому. Он рассказывал мне о культуре и особенностях страны. Я полюбил украинскую кухню, попробовал сало, вареники и сейчас уже сам готовлю борщ. Было ли сложно? Только первый месяц.

Андрей: А меня Джеффри тоже познакомил с нигерийской кухней. Она очень вкусная. Мне очень понравилось. Особенно рис в разных интерпретациях. Также рыба, картофель и мясо. Я в восторге.

– Занимались ли вы музыкой до Tvorchi? Как-то развивали свою карьеру самостоятельно?

Андрей: Я занимаюсь музыкой более 10 лет и начал заниматься в 2011 году. Наткнулся на музыкальную программу. Стало интересно, и просто развивал свои навыки и способности. Я учился и параллельно имел такое музыкальное хобби, которым я восхищался. Иногда целыми ночами не спал. Днем учился, а ночью делал музыку. Пробовал разные эксперименты, и вот так все получилось.

Джеффри: А я еще в школе стал заниматься музыкой. Учился в хоре и был дирижером шесть лет. Я учился играть на разных музыкальных инструментах – флейте, барабанах, гитаре. Я и сейчас продолжаю обучаться. У меня дома есть клавиши, на которых я учусь играть.

– Кто пишет тексты песен?

Андрей: Все тексты песен пишет Джеффри, а я пишу музыку. Мы начали делать музыку после полуторагодичного общения. Как-то мы сидели у меня дома на кухне, и я приготовил пасту, мы пили пиво и общались. Я принес ноутбук, где написал новые инструменталы, и дал послушать Джеффри, потому что было интересно его мнение. Он начал что-то напевать, и так родилась наша первая песня. И с тех пор мы так и работаем в таком тандеме.

– Есть ли у вас предрассудки или ритуалы перед выступлением?

Андрей: Есть у нас несколько таких дел, которые мы делаем. Иногда условно деремся, просто заряжаем друг друга. Немножко делаем голосовые упражнения, нетрадиционные для вокалистов, чтобы зарядиться энергетически. Иногда можем сделать такой прикол типа “дай пять” — и не дать (смеется). Это всегда работает. Нужно держать хорошее настроение, и чтобы было комфортно в гримерке. От положительного настроя многое зависит, успех в том числе.