Британская группа Pet Shop Boys выпустила песню Living in the past. Клип для трека они посвятили жителям РФ, чтобы рассказать им об ужасном будущем.

Так, Путин уже нанес колоссальный вред России и ее жителям, и артисты решили донести эту информацию гражданам страны-агрессора.

Название песни Living in the past переводится как Жить прошлым — это реакция на реальную новость об установке памятника Сталина в Волгограде по приказу Путина.

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Видеоряд — нарезка произошедшего в России — в одном из фрагментов Путин идет по ковровой дорожке в большом зале, и его окружает толпа кремлевских чиновников. Далее происходит торжество открытия памятника Сталину, где изобразили его бюст.

Затем солдаты подносят цветы к памятнику кровавому диктатору.

Что касается песни, то ее строки предупреждают россиян о том, что они двигаются в прошлое, и будущее становится все дальше.

В тексте также можно заметить, что Путин пытается заработать себе славу диктатора, подобаясь Сталину.

— Я хочу, чтобы они боялись меня

как все боялись его

Арестован и расстрелян

но все же они почитали его

Как и он, я выиграю

меня не затмят

Я хочу, чтобы мужчины умирали

с моим именем на устах, — идется в песне.

Впрочем, больше всего артисты посвящают свои песни о наших людях. К примеру, Tvorchi споют о несокрушимости украинцев на Евровидении 2023. Этот посыл они хотят донести всему миру, чтобы наши союзники не прекращали помогать и поддерживать нас в трудную минуту.