Британський кінорежисер Крістофер Нолан почав працювати над наступним фільмом. Відомо, що в картині головну увагу буде приділено американському фізику Роберту Оппенгеймеру, який розробляв атомну бомбу в часи Другої світової війни.

Легендарний режисер шукає для проекту інші студії, крім Warner Bros. Концерн з виробництва фільмів заявив, що його картини 2021 року з’являться одночасно як в кінотеатрах, так і на онлайн-сервісі HBO Max, що істотно вплине на касові збори, які й визначають успішність картин. Нолана такий підхід до продажу явно не влаштовує, оскільки він хотів, щоб його фільм Тенет 2020 року показували тільки в кінотеатрах.

Про акторський склад відомо небагато — одну з головних ролей може зіграти Кілліан Мерфі. Нолан і Мерфі раніше вже кілька разів співпрацювали, так що його присутність у фільмі не стане сюрпризом.

Поки неясно, яка студія займеться зніманнями фільму, але директор Netflix Скотт Стубер сказав, що “робить все, що в його силах“, щоб наступний фільм Нолана потрапив у потокову службу. Можливо, режисер відмовиться від співпраці з власниками потокових сервісів.

Дата виходу фільму нового фільму про ядерну зброю поки невідома.

Крістофер Нолан — британський і американський кінорежисер, який вважається одним з найкасовіших режисерів в історії. За свою кар’єру він встиг створити величезну кількість успішних фільмів.