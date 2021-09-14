14 вересня на телеканалі ICTV стартує показ другого сезону іронічного детективу Дільничний з ДВРЗ із В’ячеславом Довженком у головній ролі.

Капітан Сергій Бондар готується до повернення в столичне відділення. Відбувши своє покарання в районі ДВРЗ, герой нарешті радий взятися за серйозні справи, а не стерегти район від недобросовісних паліїв, рятувати кошенят із дерев та ганятися за місцевою шпаною.

Проте, перш за все, Сергій планує відсвяткувати подію зі своїм добрим напарником дільничним Петром Дзюбою. Та прощальна вечірка все переверне з ніг на голову та переведення на омріяну роботу знову відкладеться.

– У Бондаря було насичене життя в першому сезоні – невдале весілля, кілька дівчат, службовий роман, але в другому буде значно драматичніше. Сценаристи гарно постаралися, тому глядачам буде за чим спостерігати. В житті Бондаря з’явиться батько та це розкриє його по-новому. Неочікувано на нього можна буде подивитися не тільки як на супергероя, а й як на дитину, – розповідає про свого персонажа В’ячеслав Довженко.

Насиченим серіал буде й на динамічні пригоди: погоні на трамваї, справи з мафіозі, перестрілки з бандитами та пошуки таємної контрабанди розбурхають спокійне життя спального району ДВРЗ.

Серіал Дільничний з ДВРЗ виходитиме на ICTV із вівторка по четвер о 21.30. На глядачів чекає по дві серії на день. Всього покажуть 24 епізоди.