14 сентября на телеканале ICTV стартует показ второго сезона иронического детектива Участковый с ДВРЗ с Вячеславом Довженко в главной роли.

Капитан Сергей Бондарь готовится к возвращению в столичное отделение. Отбыв свое наказание в районе ДВРЗ, герой наконец рад взяться за серьезные дела, а не охранять район от недобросовестных поджигателей, спасать котят с деревьев и гоняться за местной шпаной.

Однако, прежде всего, Сергей планирует отпраздновать событие со своим хорошим напарником участковым Петром Дзюбой. Но прощальная вечеринка все перевернет с ног на голову и перевод на желанную работу снова отложится.

— У Бондаря была насыщенная жизнь в первом сезоне – неудачная свадьба, несколько девушек, служебный роман, но во втором будет значительно драматичнее. Сценаристы хорошо постарались, поэтому зрителям будет за чем наблюдать. В жизни Бондаря появится отец и это раскроет его по-новому. Неожиданно на него можно будет посмотреть не только как на супергероя, но и как на ребенка, – рассказывает о своем персонаже Вячеслав Довженко.

Насыщенным сериал будет и на динамические приключения: погони на трамвае, дела с мафиози, перестрелки с бандитами и поиски тайной контрабанды взбудоражат спокойную жизнь спального района ДВРЗ.



Сериал Участковый с ДВРЗ будет выходить на ICTV со вторника по четверг в 21.30. Зрителей ждет по две серии в день. Всего покажут 24 эпизода.