Вже у вівторок, 14 вересня, на телеканалі ICTV відбудеться прем’єра другого сезону детективу Дільничний з ДВРЗ.

У зйомках серіалу взяли участь вже всім добре відомі актори – В’ячеслав Довженко і Віталій Іванченко. Але у новому сезоні до них приєдналися нові українські зірки та блогери.

Хто із зірок грає в серіалі Дільничний з ДВРЗ – читайте далі у матеріалі.

Олеся Романова ­– зухвала Віра

Зірка фільму Віддана Олеся Романова зіграла старшу дочку кримінального авторитета Грача.

Віра – ефектна блондинка з сильним характером. Раніше вона жила за кордоном, і після довгих років подорожей повернулася з Європи додому. Щоб зайняти доньку справою, Грач відкрив для неї салон краси. Тепер дівчина керує на новому місці і задивляється на дільничного району Бондаря.

– Моя Віра – зухвала і яскрава, як і повинно бути, коли твій тато – ватажок банди на столичному районі ДВРЗ. Вона легко може поранити людей довкола, прям як і я. Особливо, якщо вони ніжні, ранимі, тепличні і не підготовлені до життя, – розповіла Олеся Романова.

Анастасія Цимбалару – ніжна Саша

Повну протилежність епатажної Віри та нову дівчину Сергія Бондаря зіграє акторка Анастасія Цимбалару.

Її героїня Саша – добра і чуйна дівчина, перед якою не зміг встояти дільничний. Вона працює в салоні краси Віри, тому стосунки з Бондарем можуть стати для неї приводом для неприязні з начальницею.

Володимир Ямненко – Бондар-старший

Український актор, кінорежисер і сценарист Володимир Ямненко стане батьком героя В’ячеслава Довженка.

Як виявилося, у Бондаря не така проста сім’я. Батько був довго відсутній у його житті, відбуваючи термін у в’язниці за злочин. Тому поліцейський намагатиметься знайти спільну мову зі своїм батьком.

Другий сезон серіалу Дільничний з ДВРЗ складатиметься з 24 серій. Він розкаже про нові пригоди поліцейських-напарників у спальному районі на околиці Києва.

Героїв чекатимуть зміни як у кар’єрному, так і в особистому житті. Наприклад, дільничний Петро Дзюба отримає нове звання, знайде кохану і нарешті почне працювати над своєю фігурою.

А Бондарю доведеться не тільки знову боротися за місце у столичному відділені, а й вирішувати сімейні проблеми.