Співачка Мадонна заспівала на сцені з українським прапором. Артистка обмоталася синьо-жовтою тканиною, коли тішила фанатів своєю творчістю.
Зворушливим моментом поділилася травесті-діва Монро у своєму Instagram.
Так, за словами Монро, момент був знятий 14 жовтня в Лондоні, де проходив перший концерт Мадонни в рамках нового туру.
Співачці передали український прапор, і публіка на це відреагувала дуже бурхливо в хорошому сенсі.
Користувачі мережі оцінили такий жест світової зірки:
- Це справді безцінно! Це показує, що в людини є своя власна позиція, а не що вона простого слідує трендам.
- Мадонна нічого не робить просто так.
- Дякую Мадонна! Це надзвичайно важливо!
- Вау! Несподівано і дуже цінно!!! Дякую що показали!
- Чекаємо в Україні з концертами.
Нагадаємо, що нещодавно хірург розкрив, які операції робила Мадонна зі своїм обличчям. Як виявилося, їх було не менше ніж 12, і її брови тепер вищі, ніж були 1986 року. Раніше співачка потрапила в реанімацію – тоді її менеджер заявив, що це через бактеріальну інфекцію, але фанати припустили, що здоров’я підкосили множинні процедури.