Співачка Мадонна заспівала на сцені з українським прапором. Артистка обмоталася синьо-жовтою тканиною, коли тішила фанатів своєю творчістю.

Зворушливим моментом поділилася травесті-діва Монро у своєму Instagram.

Так, за словами Монро, момент був знятий 14 жовтня в Лондоні, де проходив перший концерт Мадонни в рамках нового туру.

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Співачці передали український прапор, і публіка на це відреагувала дуже бурхливо в хорошому сенсі.

Користувачі мережі оцінили такий жест світової зірки:

Це справді безцінно! Це показує, що в людини є своя власна позиція, а не що вона простого слідує трендам.

Мадонна нічого не робить просто так.

Дякую Мадонна! Це надзвичайно важливо!

Вау! Несподівано і дуже цінно!!! Дякую що показали!

Чекаємо в Україні з концертами.

Нагадаємо, що нещодавно хірург розкрив, які операції робила Мадонна зі своїм обличчям. Як виявилося, їх було не менше ніж 12, і її брови тепер вищі, ніж були 1986 року. Раніше співачка потрапила в реанімацію – тоді її менеджер заявив, що це через бактеріальну інфекцію, але фанати припустили, що здоров’я підкосили множинні процедури.