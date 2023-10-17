Мадонне грозит штраф в размере более $350 тыс. за нарушение главного правила стадиона O2 Arena в Лондоне. Именно там у артистки состоялся второй концерт в рамках ее мирового тура Celebration.

Согласно правилам, стадион имеет собственный комендантский час. Учитывая это, мероприятия на арене во все дни должны завершаться до 23:00, а в воскресенье до 22:30. Выступление Мадонны задержалось из-за технических проблем. В результате 65-летней королеве поп-музыки пришлось сократить свой плейлист на фоне предупреждений о том, что фанаты могут опоздать на последние поезда метро.

Звезда не стала исполнять четыре песни, включая хиты Like a Virgin и Celebration, чтобы уложиться во время. У поклонников вынужденное сокращение вызвало отчаяние.

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— Как эти ублюдки из O2 посмели прервать выступление Мадонны, — возмущенно прокомментировал инцидент один из ценителей творчества артистки.

Даже при таких условиях певица все равно нарушила комендантский час, завершив выступление в 23:00. В правилах указано, что каждая минута сверху карается штрафом почти в $12 тыс. Таким образом, нарушение в полчаса может стоить попдиве более $350 тысяч.

Вместе с тем в представитель райдаминистрации заявил, что полуночный комендантский час нарушен не был, поэтому власти не будут настаивать на расследовании инцидента.