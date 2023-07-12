Певица Мадонна составила свое завещание, в котором четко описала правила по распоряжению ее имуществом после смерти. Это произошло на фоне ее недавнего критического состояние, когда артистка попала в реанимацию.

Так, новые ограничения касаются руководства лейблов, где она записывает свои хиты, а также музыкальных продюсеров.

К примеру, Мадонна требует, чтобы ее образ не использовали для голограмм — это касается концертов, которые будут устраивать ее напарники после смерти.

— За исключением концертов Abba Voyage, использование голограмм для оживления исполнителей — очень сомнительная идея, — заявил инсайдер, близкий к певице.

Почти все подобные концерты активно подвергались критике — к примеру, фанаты Уитни Хьюстон не оценили качество голограмм — Мадонна не позволит слить свою репутацию в унитаз таким дешевым трюком.

Певица также не хочет, чтобы за ее миллионы рассорилась ее семья — свои деньги она разделит поровну между шестью своими детьми.

Мадонна не забыла и о своем менеджере Гае Осери, который многие годы помогал ей в творчестве. Чтобы отблагодарить его за верность, она передаст часть прав на свои песни. Он будет получать роялти за треки на музыкальных платформах.

Завещание появилось на фоне опасений фанатов за здоровье звезды — в начале июля Мадонна попала в больницу и несколько дней пробыла в реанимации. Из-за этого пришлось перенести тур. Менеджер заявил, что это из-за бактериальной инфекции, но фанаты считают, что на здоровье сказались многочисленные операции.