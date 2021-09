Люкс за демократичною ціною: як українські бренди підкорювали Тиждень моди в Нью-Йорку

З 10 до 16 вересня 2021 року, під час Тижня моди у Нью-Йорку, в ексклюзивному шоурумі Український модний альянс представив чотири українські модні бренди: 91 Lab, Elena Reva, Foberini, Kachorovska. Бренди представляла глобальний стратег індустрії моди та член UYAVA Fashion Collaboration Platform Джен Сідарі.

Ініціатором створення Альянсу виступив бренд 91 Lab. До співпраці долучилися Джен Сідарі, співзасновниця та член UYAVA Fashion Collaboration Platform Наталя Микольська. Також Альянс отримав підтримку програми USAID Конкурентоспроможна економіка України.

До речі, будь-хто не може вирушити до Нью-Йорку, щоб відкрити шоурум у межах Тижня моди.

За словами експерта зі стратегічних трансформацій та співзасновниці UYAVA Fashion Collaboration Platform Наталії Микольської, це мали бути бренди, у яких є досвід експорту.

Бренд Kachorovska заснувала дизайнер Аліна Качоровська. Нині він має серійне виробництво, онлайн-магазин із доставленням по всьому світові та мережу магазинів роздрібного продажу в Києві та Одесі. Бренд спеціалізується на серійному виробництві взуття, сумок та одягу.

Бренд Тетяни Абрамової 91LAB спеціалізується на виготовлені одягу з трикотажу. Бренд заснований у 2018 році компанією Rito із більш ніж 30-річним досвідом роботи з трикотажними виробами.

Бренд ELENAREVA спеціалізується на виготовленні жіночого одягу класу люкс. Бренд часто співпрацює із молодими українськими художниками. Дизайнер віддає перевагу лаконічним формам та цікавим принтам. Очолює бренд Олена Рева.

Бренд FOBERINI переосмислює старовинні українські традиції у сучасному дизайні, та представляє їх у шоурумах по обидва боки екватора. Особливість вбрання від FOBERINI – крафтове виробництво. Адже всі сукні – це ручна робота. Заснувала бренд Ірина Лимаренко.

Все почалося, коли Джен Сідарі приїхала до України та побачила наших талановитих дизайнерів.

– Співпраця почалася зі знайомства з Джен Сідарі, яка в минулому була Head of Zappos Couture і President of Sales for Vivienne Westwood America. Півроку ми вели переговори про варіанти виходу на американський ринок, водночас Rito і Наталія Микольська створили Український модний альянс, в межах якого ми й були представлені у Нью-Йорку, – розповідає маркетинг-директор Kacho Group Яна Меркотан.