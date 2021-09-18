Люкс за демократичною ціною: як українські бренди підкорювали Тиждень моди в Нью-Йорку

З 10 до 16 вересня 2021 року, під час Тижня моди у Нью-Йорку, в ексклюзивному шоурумі Український модний альянс представив чотири українські модні бренди: 91 Lab, Elena Reva, Foberini, Kachorovska. Бренди представляла глобальний стратег індустрії моди та член UYAVA Fashion Collaboration Platform Джен Сідарі.

Ініціатором створення Альянсу виступив бренд 91 Lab. До співпраці долучилися Джен Сідарі, співзасновниця та член UYAVA Fashion Collaboration Platform Наталя Микольська. Також Альянс отримав підтримку програми USAID Конкурентоспроможна економіка України.

До речі, будь-хто не може вирушити до Нью-Йорку, щоб відкрити шоурум у межах Тижня моди.

За словами експерта зі стратегічних трансформацій та співзасновниці UYAVA Fashion Collaboration Platform Наталії Микольської, це мали бути бренди, у яких є досвід експорту.

– Це також мають бути бренди, у яких вже є відшиті та відзняті колекції весна-літо 2022. Крім того, у них повинні бути виробничі потужності, щоб виконувати замовлення іноземних баєрів, – зазначила Наталя Микольська.

Що відомо про бренди, представлені під час Тижня моди у Нью-Йорку

Бренд Kachorovska заснувала дизайнер Аліна Качоровська. Нині він має серійне виробництво, онлайн-магазин із доставленням по всьому світові та мережу магазинів роздрібного продажу в Києві та Одесі. Бренд спеціалізується на серійному виробництві взуття, сумок та одягу.

Бренд Тетяни Абрамової 91LAB спеціалізується на виготовлені одягу з трикотажу. Бренд заснований у 2018 році компанією Rito із більш ніж 30-річним досвідом роботи з трикотажними виробами.

Бренд ELENAREVA спеціалізується на виготовленні жіночого одягу класу люкс. Бренд часто співпрацює із молодими українськими художниками. Дизайнер віддає перевагу лаконічним формам та цікавим принтам. Очолює бренд Олена Рева.

Бренд FOBERINI переосмислює старовинні українські традиції у сучасному дизайні, та представляє їх у шоурумах по обидва боки екватора. Особливість вбрання від FOBERINI – крафтове виробництво. Адже всі сукні – це ручна робота. Заснувала бренд Ірина Лимаренко.

Із чого все починалося

Все почалося, коли Джен Сідарі приїхала до України та побачила наших талановитих дизайнерів.

– Співпраця почалася зі знайомства з Джен Сідарі, яка в минулому була Head of Zappos Couture і President of Sales for Vivienne Westwood America. Півроку ми вели переговори про варіанти виходу на американський ринок, водночас Rito і Наталія Микольська створили Український модний альянс, в межах якого ми й були представлені у Нью-Йорку, – розповідає маркетинг-директор Kacho Group Яна Меркотан.

Підготовка велася у стислі терміни. Коли Джен Сідарі переглянула та обрала потрібні моделі для шоуруму, вони вирушили терміновою доставкою в Нью-Йорк.

Варто розуміти, що американський ринок доволі відрізняється від нашого, тому одяг для шоуруму обирала саме Джен, адже вона краще розуміється на вподобаннях іноземних баєрів.

– Це були ті одиниці одягу та взуття, які у перспективі можуть найбільше зацікавити баєрів, – додала Наталя Микольська.

За словами Яни Меркотан, відмінності радикальні. Наприклад, американки частіше купують або зручне взуття, або щось дуже екстравагантне.

– Ми в одній речі намагаємося об’єднати і те, й інше. Американців ми здивували співвідношенням ціни та якості, бо пропонуємо affordable luxury – якість люкса за ціною мас-маркету, – зазначила маркетинг-директор Kacho Group.

Що таке шоурум у межах Тижня моди, та як він функціонує

Варто пояснити, що Тиждень моди не складається виключно з показів іменитих дизайнерів. У цей час також вирішується вектор роботи модної індустрії загалом. Різні бренди мають можливість відкрити свої шоуруми, куди приходитимуть баєри (потенційні гуртові замовники), інфлюенсери та стилісти.

Важливо правильно обрати приміщення для шоуруму.

– Це вкрай важливо, оскільки події Тижня моди, зазвичай, відбуваються у певних районах, а баєри не дуже люблять, коли їм доводиться пересуватися містом, – розповіла Микольська.

Найбільший пласт роботи припадає саме на баєрів, щоб зрештою отримати вигідні експортні контракти.

– Їх варто було наперед зацікавити, щоб вони туди прийшли подивитися. Це найскладніший процес, який потребував великих ресурсів та залучення, – додала співзасновниця UYAVA Fashion Collaboration Platform.

Доводилося проводити й онлайн-презентації для баєрів, які не змогли приїхати, скажімо, з Канади, через карантинні обмеження.

У шоурумі працюють моделі, які на прохання баєра одягають речі. До кожної одиниці одягу чи взуття готується заздалегідь цілий стіс документів, в яких зазначені матеріали, ціни тощо.

Чому відкриття українського шоуруму в Нью-Йорку – важливий крок

– Всю фешн-індустрію рухають чотири столиці моди – Мілан, Париж, Лондон і Нью-Йорк. Коли бренд потрапляє на такий показ або представлений у рамках шоуруму – у нього є шанс вийти через баєрів на світові ринки. Завдяки присутності на NYFW ми маємо шанс потрапити у найтоповіші ритейл-локації планети, – розповідає CEO FOBERINI Ірина Лимаренко.

За її словами, аби бренд зацікавив, його якість повинна відповідати світовим стандартам.

– Тоді український продукт за якістю не поступатиметься таким китам моди, як Chanel, Versace, YSL. Це піднімає авторитет нашої індустрії не тільки в очах зовнішнього ринку моди, але й на місцевому рівні, – підкреслила Ірина Лимаренко.

Наталія Микольська додала, що це також формує імідж країни далеко за її межами.

– Це демонструє те, що Україна – креативна країна, де розвинена індустрія моди, – заявила Микольська.

З якими результатами українські дизайнери повернулися на батьківщину

Загалом український шоурум отримав багато позитивних відгуків і низку договорів про співпрацю.

– Відвідувачів було багато, як і позитивних відгуків. Ми пишаємося своїм дизайном та якістю. Шоурум розрахований більше на знайомства й контакти, і щоб заявити про себе світові. Ми це отримали, і дуже щасливі. Про нас і про Україну дізналася зовсім нова аудиторія. Замовлення надходять пізніше, через пару місяців, коли баєри починають закуповуватися для сезону весна-літо, – ділиться Яна Меркотан.

У межах шоуруму було проведено зустрічі з 70 представниками індустрії моди, лідерами думок та представниками ЗМІ. Ба більше, українські дизайнери провели понад 30 зустрічей з баєрами та представниками магазинів зі США та Канади щодо купівлі одягу та взуття. Зокрема, було встановлено понад 200 контактів із баєрами та ритейлерами зі США та Канади.

Ці результати демонструють, що українські бренди можуть активно конкурувати у світі, а в деяких аспектах – навіть випереджати. Головна особливість українського виробництва – люксова якість та неординарний дизайн за низькою ціною.