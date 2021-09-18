Люкс по демократичной цене: как украинские бренды покоряли Неделю моды в Нью-Йорке

С 10 по 16 сентября 2021 года, во время Недели моды в Нью-Йорке, в эксклюзивном шоуруме Украинский модный альянс представил четыре украинских модных бренда: 91 Lab, Elena Reva, Foberini, Kachorovska. Бренды представляла глобальный стратег индустрии моды и член UYAVA Fashion Collaboration Platform Джен Сидари.

Инициатором создания Альянса выступил бренд 91 Lab. К сотрудничеству присоединились Джен Сидари, соучредитель и член UYAVA Fashion Collaboration Platform Наталия Никольская. Также Альянс получил поддержку программы USAID Конкурентоспособная экономика Украины.

Кстати, любой желающий не может отправиться в Нью-Йорк, чтобы открыть шоурум в рамках Недели моды.

По словам эксперта по стратегическим трансформациям и основателя UYAVA Fashion Collaboration Platform Наталии Никольской, это должны быть бренды, у которых есть опыт экспорта.

— Это также должны быть бренды, которые уже имеют отшитые и отснятые коллекции весна-лето 2022. Кроме того, у них должны быть производственные мощности, чтобы выполнять заказы иностранных байеров, — отметила Наталия Никольская.

Что известно о брендах, представленных во время Недели моды в Нью-Йорке

Бренд Kachorovska основала дизайнер Алина Качоровская. Сейчас он имеет серийное производство, онлайн-магазин с доставкой по всему миру и сеть магазинов розничной продажи в Киеве и Одессе. Бренд специализируется на серийном производстве обуви, сумок и одежды.

Бренд Татьяны Абрамовой 91LAB специализируется на изготовлении одежды из трикотажа. Бренд основан в 2018 году компанией Rito с более чем 30-летним опытом работы с трикотажными изделиями.

Бренд FOBERINI переосмысливает старинные украинские традиции в современном дизайне, и представляет их в шоурумах по обе стороны экватора. Особенность одежды от FOBERINI — крафтовое производство. Ведь все платья — это ручная работа. Основала бренд Ирина Лимаренко.

С чего все начиналось

Все началось, когда Джен Сидари приехала в Украину и увидела наших талантливых дизайнеров.

— Сотрудничество началось со знакомства с Джен Сидари, которая в прошлом была Head of Zappos Couture и President of Sales for Vivienne Westwood America. Полгода мы вели переговоры о вариантах выхода на американский рынок, в то же время Rito и Наталия Микольская создали Украинский модный альянс, в рамках которого мы в конечном итоге и были представлены в Нью-Йорке, — рассказывает маркетинг-директор Kacho Group Яна Меркотан.

Подготовка велась в сжатые сроки. Когда Джен Сидари отсмотрела и выбрала нужные модели для шоурума, они отправились срочной доставкой в Нью-Йорк.

Стоит понимать, что американский рынок довольно сильно отличается от нашего, поэтому одежду для шоурума выбирала именно Джен, ведь она лучше разбирается в предпочтениях иностранных байеров.

— Это были те единицы одежды и обуви, которые в перспективе могут больше заинтересовать байеров, — добавила Наталия Никольская.

По словам Яны Меркотан, отличия радикальные. Например, американки чаще покупают либо удобную обувь, либо что-то очень экстравагантное.

— Мы же в одной вещи стараемся объединить и то, и другое. Американцев удивили соотношением цены и качества, так как предлагаем affordable luxury — качество люкса по цене масс-маркета, — отметила маркетинг-директор Kacho Group.

Что такое шоурум в рамках Недели моды, и как он функционирует

Стоит объяснить, что Неделя моды не состоит исключительно из показов именитых дизайнеров. В это время также решается вектор работы модной индустрии в целом. Разные бренды имеют возможность открыть свои шоурумы, куда могут приходить байеры (потенциальные оптовые заказчики), инфлюенсеры и стилисты.

Важно правильно выбрать помещение для шоурума.

— Это крайне важно, поскольку события Недели моды, как правило, происходят в определенных районах, а байеры не очень любят, когда им приходится передвигаться по городу, — рассказала Микольская.

Наибольший пласт работы приходится именно на байеров, чтобы в результате получить выгодные экспортные контракты.

— Их следовало заранее заинтересовать, чтобы они туда пришли посмотреть. Это сложный процесс, требующий больших ресурсов и привлечения, — добавила соучредитель UYAVA Fashion Collaboration Platform.

Приходилось проводить онлайн-презентации для байеров, которые не смогли приехать, скажем, из Канады, из-за карантинных ограничений.

В шоуруме работают модели, которые по просьбе байера надевают вещи. К каждой единице одежды или обуви готовится заранее целая стопка документов, в которых указаны материалы, цены и прочее.

Почему открытие украинского шоурума в Нью-Йорке — важный шаг

— Всю фешн-индустрию двигают четыре столицы моды — Милан, Париж, Лондон и Нью-Йорк. Когда бренд попадает на такой показ или представлен в рамках шоурума — у него есть шанс выйти через байеров на мировые рынки. Присутствуя на NYFW, мы получили шанс попасть в самые топовые ритейл-локации планеты, — рассказывает CEO FOBERINI Ирина Лимаренко.

По ее словам, чтобы бренд заинтересовал, его качество должно соответствовать мировым стандартам.

— Тогда украинский продукт по качеству не будет уступать таким китам моды, как Chanel, Versace, YSL и т.д. Это поднимает авторитет нашей индустрии не только в глазах внешнего рынка моды, но и на местном уровне, — подчеркнула Ирина Лимаренко.

Наталия Микольская добавила, что это также формирует имидж страны далеко за ее пределами.

— Это демонстрирует то, что Украина — креативная страна, где развита индустрия моды, — заявила Микольская.

С какими результатами украинские дизайнеры вернулись на родину

В целом украинский шоурум получил много позитивных отзывов и перечень договоров о сотрудничестве.

— Посетителей было много, как и положительных отзывов. Мы гордимся своим дизайном и качеством. Шоурум рассчитан в большей мере на знакомства и контакты, и заявление о себе миру. Мы это получили, и очень счастливы. О нас и об Украине узнала совсем новая аудитория. Заказы приходят позже, через пару месяцев, когда байеры начинают заказывать для сезона весна-лето, — делится Яна Меркотан.

В рамках шоурума были проведены встречи с 70 представителями индустрии моды, лидерами мнений и представителями СМИ. Более того, украинские представители провели свыше 30 встреч с байерами и представителями магазинов из США и Канады относительно покупки одежды и обуви. Было установлено больше 200 контактов с байерами и ритейлерами из США и Канады.

Эти результаты показывают, что украинские бренды могут активно конкурировать в мире, а в некоторых аспектах — даже опережать. Главная особенность украинского производства — люксовое качество и неординарный дизайн по низкой цене.