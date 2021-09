Люкс по демократичной цене: как украинские бренды покоряли Неделю моды в Нью-Йорке

С 10 по 16 сентября 2021 года, во время Недели моды в Нью-Йорке, в эксклюзивном шоуруме Украинский модный альянс представил четыре украинских модных бренда: 91 Lab, Elena Reva, Foberini, Kachorovska. Бренды представляла глобальный стратег индустрии моды и член UYAVA Fashion Collaboration Platform Джен Сидари.

Инициатором создания Альянса выступил бренд 91 Lab. К сотрудничеству присоединились Джен Сидари, соучредитель и член UYAVA Fashion Collaboration Platform Наталия Никольская. Также Альянс получил поддержку программы USAID Конкурентоспособная экономика Украины.

Кстати, любой желающий не может отправиться в Нью-Йорк, чтобы открыть шоурум в рамках Недели моды.

По словам эксперта по стратегическим трансформациям и основателя UYAVA Fashion Collaboration Platform Наталии Никольской, это должны быть бренды, у которых есть опыт экспорта.

Бренд Kachorovska основала дизайнер Алина Качоровская. Сейчас он имеет серийное производство, онлайн-магазин с доставкой по всему миру и сеть магазинов розничной продажи в Киеве и Одессе. Бренд специализируется на серийном производстве обуви, сумок и одежды.

Бренд Татьяны Абрамовой 91LAB специализируется на изготовлении одежды из трикотажа. Бренд основан в 2018 году компанией Rito с более чем 30-летним опытом работы с трикотажными изделиями.

Бренд FOBERINI переосмысливает старинные украинские традиции в современном дизайне, и представляет их в шоурумах по обе стороны экватора. Особенность одежды от FOBERINI — крафтовое производство. Ведь все платья — это ручная работа. Основала бренд Ирина Лимаренко.

Все началось, когда Джен Сидари приехала в Украину и увидела наших талантливых дизайнеров.

— Сотрудничество началось со знакомства с Джен Сидари, которая в прошлом была Head of Zappos Couture и President of Sales for Vivienne Westwood America. Полгода мы вели переговоры о вариантах выхода на американский рынок, в то же время Rito и Наталия Микольская создали Украинский модный альянс, в рамках которого мы в конечном итоге и были представлены в Нью-Йорке, — рассказывает маркетинг-директор Kacho Group Яна Меркотан.