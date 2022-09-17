Акторка Ганна Саліванчук розповіла про хейт, з яким зіткнулася під час повномасштабної війни. Користувачі мережі присоромили її через те, що вона публікує фотографії в купальнику, коли в Україні гинуть люди.

Саліванчук розповіла, їй написала підписниця: – Анечко, я вас так поважаю, ви така хороша, але я від вас відписуюсь, бо ви тут цілими днями в купальнику, коли там гинуть люди, коли там наші служать.

Каже, мала настрій записати відеовідповідь.

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– Кожна людина зараз під час війни має жити на повну, наскільки може, наскільки є енергії та сил. Війна забрала у всіх дуже багато всього. У когось більше, у когось менше, але емоційний стан це також багато, – зауважила Ганна.

Акторка додала, що вона продовжує працювати та допомагати дітям, тваринам, а щоб робота була ефективна – дозволяє собі робити паузи на відпочинок.

Фото: Анна Саліванчук