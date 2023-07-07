Акторка Ксенія Мішина нарвалася на хейт за танці на яхті в купальнику.

Кілька тижнів артистка пробула в Туреччині, де відпочивала зі своїм сином і мамою. Звідти Ксенія ділилася різноманітним контентом в Instagram. 6 липня в її акаунті з’явилося відео, на якому вона дуріє з 11-річним Платоном.

Користувачі мережі висловили своє обурення, адже саме цього дня Росія завдала ракетного удару по Львову, який забрав життя 10 людей. Мішиній дорікнули, що в такий день це недоречно, проте дехто став і на захист акторки, зазначивши, що вона всього лише відпочиває з сином і дарує йому щасливе дитинство.