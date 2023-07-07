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Люди гинуть, а ви танцюєте: Ксенія Мішина нарвалася на хейт за веселощі в день атаки по Львову

7 Липня 2023, 14:49
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ксенія Мішина
Джерело: Ксенія Мішина

Акторка Ксенія Мішина нарвалася на хейт за танці на яхті в купальнику.

Кілька тижнів артистка пробула в Туреччині, де відпочивала зі своїм сином і мамою. Звідти Ксенія ділилася різноманітним контентом в Instagram. 6 липня в її акаунті з’явилося відео, на якому вона дуріє з 11-річним Платоном.

Користувачі мережі висловили своє обурення, адже саме цього дня Росія завдала ракетного удару по Львову, який забрав життя 10 людей. Мішиній дорікнули, що в такий день це недоречно, проте дехто став і на захист акторки, зазначивши, що вона всього лише відпочиває з сином і дарує йому щасливе дитинство.

  • Я розумію, що пи**ець як хочеться показати своє накачане тіло, свій відпочинок і що вам весело. Але там люди вмирають, якщо що…. І від публічних людей таке бачити дивно. Можна в день страшних трагедій для сотень людей хоча б не викладати такі відео?
  • Все-таки я вам трохи дивуюся… Така трагедія в Україні, Львів, а ви скачете, танцюєте.
  • Коментатори мене дивують. Ксенія намагається дати своєму синові повноцінне, насичене веселощами життя, та й тут захейтять.
  • Люди! Схаменіться! Що ви пишете? Ви себе чуєте? Людина відпочиває з дитиною, все.
  • Думала, що ви розумніші.
  • Дуже вас поважала як творчу людину, але до сьогоднішнього дня! Думала, що у вас достатньо мізків, щоб не робити напоказ ваше суперське життя в момент, коли Україну накривають.
  • Недоречний відеоролик. Ксенія, у Львові люди загинули, взагалі вони гинуть щодня і скрізь по Україні від російських ракет, а ви танцюєте, – пишуть користувачі мережі.
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