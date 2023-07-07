Актриса Ксения Мишина нарвалася на хейт за танцы на яхте в купальнике.

Несколько недель артистка пробыла в Турции, где отдыхала со своим сыном и мамой. Оттуда Ксения делилась разнообразным контентом в Instagram. 6 июля в ее аккаунте появилось видео, на котором она дурачится с 11-летним Платоном.

Пользователи сети выразили свое негодование, ведь именно в этот день Россия нанесла ракетный удар по Львову, который забрал жизни 10 людей. Мишину упрекнули в том, что в такой день это неуместно, однако некоторые встали и на защиту актрисы, отметив, что она всего лишь отдыхает с сыном и дарит ему счастливое детство.