Актриса Ксения Мишина нарвалася на хейт за танцы на яхте в купальнике.
Несколько недель артистка пробыла в Турции, где отдыхала со своим сыном и мамой. Оттуда Ксения делилась разнообразным контентом в Instagram. 6 июля в ее аккаунте появилось видео, на котором она дурачится с 11-летним Платоном.
Пользователи сети выразили свое негодование, ведь именно в этот день Россия нанесла ракетный удар по Львову, который забрал жизни 10 людей. Мишину упрекнули в том, что в такой день это неуместно, однако некоторые встали и на защиту актрисы, отметив, что она всего лишь отдыхает с сыном и дарит ему счастливое детство.
- Я понимаю, что пи**ец как хочется показать свое накачанное тело, свой отдых и что вам весело. Но там люди умирают, если что…. И от публичных людей такое видеть странно. Можно в день страшных трагедий для сотен людей хотя бы не выкладывать такие видео?
- Все-таки я вам немного удивляюсь… Такая трагедия в Украине, Львов, а вы скачете, танцуете.
- Комментаторы меня удивляют. Ксения пытается дать своему сыну полноценную, насыщенную весельем жизнь, да и тут захейтят.
- Люди! Опомнитесь! Что вы пишете? Вы себя слышите? Человек отдыхает с ребенком, все.
- Думала, что вы умнее.
- Очень вас уважала как творческого человека, но до сегодняшнего дня! Думала, что у вас достаточно мозгов, чтобы не делать напоказ вашу суперскую жизнь в момент, когда Украину накрывают.
- Неуместный видеоролик. Ксения, во Львове люди погибли, вообще они гибнут каждый день и везде по Украине от российских ракет, а вы танцуете, — пишут пользователи сети.