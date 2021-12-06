Головний герой Холостяка 11 Михайло Заливако та його обраниця Анна Богдан розповіли, що їх дратує одне в одному, а також відповіли на пікантне запитання щодо еротичних фантазій.

Анна зізналася, що Михайло все нюхає.

– Мене це трохи дратує, але такий він. Може понюхати волосся, кішку. Нюхає все, – сказала Богдан.

Чоловіка, у свою чергу, дратує в Анні те, що вона довго не відповідає на повідомлення і не передзвонює.

– Я передзвоню, вона ні. Я їй пишу в Telegram, а потім відправляю смс, щоб вона його перевірила, – сказав Михайло.

Екс-холостяк називає свою кохану Нюрою чи Анною Володимирівною, дівчина на нього говорить Мишко і зрідка – пупсик.

– Пупсик – жах, жах, жах. Це жахіття… Як можна чоловіка називати пупсик? – зазначив Заливако.

Запитання зачепили й інтимну тему. Так, закохані сказали, що віддають перевагу сексу і вранці, і ввечері.

– У сексу немає часу, – наголосив Михайло.

Стосовно еротичних фантазій, Заливако зізнався, Анні подобаються кімнати з 50 відтінків сірого. А от щодо своїх фантазій не сказав нічого навіть коханій.

– Це йому гірше. Він свої фантазії не втілив, а я свої втілюю, – наголосила дівчина.

Михайло Заливако та Анна Богдан почали жити разом через три дні після закінчення романтичного реаліті-шоу Холостяк 11. Закохані подорожують та намагаються проводити якнайбільше часу разом.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Анна Богдан розповіла про життя з Михайлом Заливаком. Дівчина зізналася, що поза проектом чоловік став ще романтичнішим, а квіти в їхньому будинку є завжди.