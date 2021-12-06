Главный герой Холостяка 11 Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан рассказали, что их раздражает друг в друге, а также ответили на пикантный вопрос относительно эротических фантазий.

Анна призналась, что Михаил все нюхает.

— Меня это немного раздражает, но вот такой он. Может понюхать волосы, кошку. Нюхает все, — сказала Богдан.

Мужчину, в свою очередь, раздражает в Анне то, что она долго не отвечает на сообщения и не перезванивает.

— Я перезвоню, она нет. Я ей пишу в Telegram, а потом отправляю смс, чтобы она его проверила, — сказал Михаил.

Экс-холостяк называет свою возлюбленную Нюрой или же Анной Владимировной, девушка на него говорит Мишка и изредка — пупсик.

— Пупсик — ужас, ужас, ужас. Это кошмар… Как можно мужчину називать пупсик? — отметил Заливако.

Вопросы коснулись и интимной темы. Так, влюбленные сказали, что предпочитают секс и утром, и вечером.

— У секса нет времени, — подчеркнул Михаил.

Мужчина признался, что касаемо эротических фантазий — Анне нравятся комнаты из 50 оттенков серого. А вот относительно своих фантазий не сказал ничего даже Богдан.

— Это ему хуже. Он свои фантазии не воплотил, а я свои воплощаю, — отметила девушка.

Михаил Заливако и Анна Богдан начали жить вместе через три дня после окончания романтического реалити-шоу Холостяк 11. Влюбленные путешествуют и стараются проводить как можно больше времени вместе.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Анна Богдан рассказала о жизни с Михаилом Заливако. Девушка призналась, что вне проекта мужчина стал еще романтичнее, а цветы в их доме есть всегда.