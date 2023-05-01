Артем Пивоваров і Quest Pistols випустили кліп на спільний трек Очі. У відеороботі показали всіх музикантів, які створювали пісню.

Так, ролик чорно-білий, а під ритмічну музику артисти співають пісню на вірш Григорія Чупринки.

– Чупринка для мене – один із найромантичніших поетів свого часу. Він оригінально мислив, що відрізняло його від інших. Пісня Очі має простий і зрозумілий сенс – іноді, щоб зрозуміти все без слів, потрібно всього лише поглянути в очі, – заявив Пивоваров.

Музиканти з Quest Pistols також заявили, що ця пісня є поєднанням поколінь через призму часу.

– Щоразу, відкриваючи для себе українську поезію, я щиро вражений силою і глибиною нашої мови. Для мене було важливо, як ця любовна лірика поєднується з мотивом боротьби, де щастя і свобода завжди тотожні, – заявив учасник Quest Pistols Костя Боровський.

Наприкінці квітня відбулася ще одна колаборація українських артистів – Бумбокс і музикант Сергій Жадан випустили пісню під назвою Правда, що рясніє щирістю та чесністю.