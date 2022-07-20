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Любов до України! Tayanna представила пісню Гори

20 Липня 2022, 12:39
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Любов до України! Tayanna представила пісню Гори

Співачка Tayanna презентувала пісню Гори. Разом із композицією артистка представила відеокліп.

У новій композиції виконавиця співає про любов до рідної країни та красу українських гір.

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– Я вважаю, що у кожного українця, в кожній нашій клітині – закладений код, який тісно пов’язаний з нашою природою! У цій пісні відчувається справжня любов до України! До наших гір, до наших річок, полів, міст та сіл, до наших українських пейзажів, які руйнують та намагаються у нас відібрати, – зазначила Tayanna.

Артистка зізналася, що пісню Гори її надихнув написати режисер Алан Бадоєв. Він почув її історію про те, як вона з мамою їздила до Польщі на заробітки.

– Ця лірична композиція була готова ще рік тому, і я присвятила її всім працівникам, які їздять по всьому світу в пошуках роботи, щоб забезпечити собі життя. Сьогодні ця пісня має інший сенс, – сказала співачка.

Tayanna додала, що сьогодні ця композиція – біль всього українського народу, людей, які змушені їхати зі своєї рідної землі, домівок та залишати країну.

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