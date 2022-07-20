Певица Tayanna презентовала песню Гори. Вместе с композицией артистка представила видеоклип.

В новой композиции исполнительница поет о любви к родной стране и о красоте украинских гор.

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— Я считаю, что у каждого украинца, в каждой нашей клетке – заложен код, тесно связанный с нашей природой! В этой песне чувствуется настоящая любовь к Украине! К нашим горам, к нашим рекам, полям, городам и селам, к нашим украинским пейзажам, которые разрушают и пытаются у нас отобрать, — отметила Tayanna.

Артистка призналась, что песню Гори ее вдохновил написать режиссер Алан Бадоев. Он услышал ее историю о том, как она с мамой ездила в Польшу на заработки.

— Эта лирическая композиция была готова еще год назад, и я посвятила ее всем работникам, которые ездят по всему миру в поисках работы, чтобы обеспечить себе жизнь. Сегодня эта песня имеет другой смысл, — сказала певица.

Tayanna добавила, что сегодня эта композиция — боль всего украинского народа, людей, которые вынуждены уезжать со своей родной земли, домов и покидать страну.