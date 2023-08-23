Український співак Іван Сяркевич, відомий під псевдонімом Ivan Navi, уперше став батьком. Артист поділився зворушливими знімками з пологового будинку.

Так, на чорно-білому фото можна побачити, що Іван тримає маленькі ніжки свого сина. Музикант також розсекретив рідкісне ім’я свого первістка – хлопчика звуть Дарій. Крім імені Navi розкрив і вагу малюка при народженні – майже 4 кг.

– Сяркевич Дарій Іванович. Люблю тебе, сину! 22.08.2023, 3.850 кг, – коротко підписав знімок Іван.

Користувачі мережі привітали музиканта з важливою подією в його житті:

Вітаю вас. Дуже чекаємо зустрічі з цим малюком.

Вітаю! Усі в приємному і в несподіваному шоці.

Вітаю! Найголовніше, щоб якомога швидше ріс під мирним небом.

Мої вітання! Здоров’я, миру і щасливої долі!

Артиста також привітали українські знаменитості – Даша Квіткова, Ірина Федишин, Тоня Матвієнко та інші.

Утім, є й ті зірки, які тільки готуються стати батьками. Наприклад, Надя Дорофєєва вже придумала ім’я первістку, і заявила, що готова стати мамою. Ім’я малюка буде не Михайло.

Фото: Іван Сяркевич