Люблю и отпускаю: Слава Каминская намекнула на расставание с бойфрендом

Украинская певица Слава Каминская, которая является экс-солисткой группы НеАнгелы, намекнула на расставание с бойфрендом.
В Instagram Слава опубликовала неоднозначный пост, текст в котором сопроводила снимком в черном наряде с вырезом на груди. Образ Каминская дополнила шляпкой, украшенной стразами.
Под снимком артистка оставила послание, в котором намекнула на расставание с возлюбленным.
— Если бы мне хватило слабости продолжать выяснять с тобой отношения, я бы написала многотомное произведение без иллюстраций. Но я не ухожу дважды, не ухожу, чтобы вернуться, не ухожу, чтобы меня возвращали, — отметила Слава.
По ее словам, решение уйти — это миллиарды мыслей и сомнений. Однако артистка подчеркнула, что закрывает за собой дверь тогда, когда ей больше нечего сказать даже в замочную скважину.
— Я люблю тебя и отпускаю. И желаю себе хорошего нового пути, — подытожила Каминская.
Подписчики Каминской в недоумении и гадают, что же все таки произошло, однако оставляют утешительные слова. Некоторые и вовсе предполагают, что публикация адресована бывшей коллеге по дуэту НеАнгелы Виктории.
- Жду пояснительную бригаду.
- Все будет хорошо, нужно немного подождать.
- Ну интриганка.
- Это ты Вике?
- Это про кого?
- Хочется пожелать искренне Славе женского счастья!
- Хотелось бы узнать кому адресовано.
- Да это для Вики послание.
- Парадокс — она любит, а ее нет. — Пишут в комментариях Каминской.
Напомним, летом 2019 года Слава развелась со своим мужем Эдгаром Каминским. Влюбленные прожили в браке пять лет и воспитывают двоих детей, ради которых сохраняют дружеские отношения — сына Леонарда и дочь Лауру.
С тех пор Каминская тщательно скрывает личную жизнь. Она интригует неоднозначными снимками и посланиями, однако всей правды не рассказывает.