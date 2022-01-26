Люблю и отпускаю: Слава Каминская намекнула на расставание с бойфрендом

Украинская певица Слава Каминская, которая является экс-солисткой группы НеАнгелы, намекнула на расставание с бойфрендом.

В Instagram Слава опубликовала неоднозначный пост, текст в котором сопроводила снимком в черном наряде с вырезом на груди. Образ Каминская дополнила шляпкой, украшенной стразами.

Под снимком артистка оставила послание, в котором намекнула на расставание с возлюбленным.

— Если бы мне хватило слабости продолжать выяснять с тобой отношения, я бы написала многотомное произведение без иллюстраций. Но я не ухожу дважды, не ухожу, чтобы вернуться, не ухожу, чтобы меня возвращали, — отметила Слава.

По ее словам, решение уйти — это миллиарды мыслей и сомнений. Однако артистка подчеркнула, что закрывает за собой дверь тогда, когда ей больше нечего сказать даже в замочную скважину.

— Я люблю тебя и отпускаю. И желаю себе хорошего нового пути, — подытожила Каминская.

Подписчики Каминской в недоумении и гадают, что же все таки произошло, однако оставляют утешительные слова. Некоторые и вовсе предполагают, что публикация адресована бывшей коллеге по дуэту НеАнгелы Виктории.

Жду пояснительную бригаду.

Все будет хорошо, нужно немного подождать.

Ну интриганка.

Это ты Вике?

Это про кого?

Хочется пожелать искренне Славе женского счастья!

Хотелось бы узнать кому адресовано.

Да это для Вики послание.

Парадокс — она любит, а ее нет. — Пишут в комментариях Каминской.

Напомним, летом 2019 года Слава развелась со своим мужем Эдгаром Каминским. Влюбленные прожили в браке пять лет и воспитывают двоих детей, ради которых сохраняют дружеские отношения — сына Леонарда и дочь Лауру.

С тех пор Каминская тщательно скрывает личную жизнь. Она интригует неоднозначными снимками и посланиями, однако всей правды не рассказывает.