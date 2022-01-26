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Люблю и отпускаю: Слава Каминская намекнула на расставание с бойфрендом

26 января 2022, 14:00
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Люблю и отпускаю: Слава Каминская намекнула на расставание с бойфрендом
Источник: Слава Каминская

Украинская певица Слава Каминская, которая является экс-солисткой группы НеАнгелы, намекнула на расставание с бойфрендом.

В Instagram Слава опубликовала неоднозначный пост, текст в котором сопроводила снимком в черном наряде с вырезом на груди. Образ Каминская дополнила шляпкой, украшенной стразами.

Под снимком артистка оставила послание, в котором намекнула на расставание с возлюбленным.

— Если бы мне хватило слабости продолжать выяснять с тобой отношения, я бы написала многотомное произведение без иллюстраций. Но я не ухожу дважды, не ухожу, чтобы вернуться, не ухожу, чтобы меня возвращали, — отметила Слава.

По ее словам, решение уйти — это миллиарды мыслей и сомнений. Однако артистка подчеркнула, что закрывает за собой дверь тогда, когда ей больше нечего сказать даже в замочную скважину.

— Я люблю тебя и отпускаю. И желаю себе хорошего нового пути, — подытожила Каминская.

Подписчики Каминской в недоумении и гадают, что же все таки произошло, однако оставляют утешительные слова. Некоторые и вовсе предполагают, что публикация адресована бывшей коллеге по дуэту НеАнгелы Виктории.

  • Жду пояснительную бригаду.
  • Все будет хорошо, нужно немного подождать.
  • Ну интриганка.
  • Это ты Вике?
  • Это про кого?
  • Хочется пожелать искренне Славе женского счастья!
  • Хотелось бы узнать кому адресовано.
  • Да это для Вики послание. 
  • Парадокс — она любит, а ее нет. — Пишут в комментариях Каминской.
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Напомним, летом 2019 года Слава развелась со своим мужем Эдгаром Каминским. Влюбленные прожили в браке пять лет и воспитывают двоих детей, ради которых сохраняют дружеские отношения — сына Леонарда и дочь Лауру.

С тех пор Каминская тщательно скрывает личную жизнь. Она интригует неоднозначными снимками и посланиями, однако всей правды не рассказывает.

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Слава з НеАнгелів
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