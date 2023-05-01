Мультиартист Дмитро Монатік (Monatik) презентував кліп на нову пісню Все моє життя. Відеоробота стала певною листівкою для сім’ї артиста, яка тривалий час із початком повномасштабної війни перебувала за кордоном.

За словами Монатіка, події після 24 лютого багато що розставили на свої місця – і в житті, й у голові. А тому минулий рік остаточно все показав.

– Раніше мене оточувало досить багато людей. Як виявилося, не завжди чесних, не завжди людяних… Тільки мої люди, моя сім’я, мій слухач тримали й тримають у мені жагу до життя… Так з’явилася пісня Все моє життя, яка, сподіваюся, нагадуватиме про віру у світло і тих, хто цю віру під час повномасштабного вторгнення мені продовжував і продовжує дарувати, – наголосив Дмитро.

Артист додає, зараз не час витрачати великі кошти на кліпи, оскільки куди важливіше донатити й допомагати захисникам України та волонтерам. Однак культура під час війни має жити, задавати рівень, виховувати та надихати настільки, наскільки це можливо.

Кліп зняла режисерка Таня Муїньо, яка в перерві між зйомками кліпів для голлівудських артистів повернулася до рідної Одеси. Тоді ж там перебував і Дмитро.

– Ми вирішили зустрітися. Я запропонував їй показати нові пісні у форматі home video. Ми разом посміялися над цим формулюванням, але почали, – поділився виконавець.

Варто зазначити, що це перший кліп Монатіка, в якому він з’явився особисто після повномасштабного вторгнення, досі артист презентував анімаційні історії.