Мультиартист Дмитрий Монатик (Monatik) презентовал клип на новую песню Все моє життя. Видеоработа стала некой открыткой для семьи артиста, которая длительное время с началом полномасштабной войны находилась за границей.

По словам Монатика, события после 24 февраля многое расставили по своим местам — и в жизни, и в голове. А потому прошлый год окончательно все показал.

— Раньше меня окружало довольно много людей. Как оказалось не всегда честных, не всегда человечных… Только мои люди, моя семья, мой слушатель держали и держат во мне жажду жизни… Так появилась песня Все моє життя, которая, надеюсь, будет напоминать о вере в свет и тех, кто эту веру во время полномасштабного вторжения мне продолжал и продолжает дарить, — подчеркнул Дмитрий.

Артист добавляет, сейчас не время тратить большие средства на клипы, поскольку куда важнее донатить и помогать защитникам Украины и волонтерам. Однако культура во время войны должна жить, задавать уровень, воспитывать и вдохновлять настолько, насколько это возможно.

Клип был снят режиссером Таней Муиньо, которая в перерыве между съемками клипов для голливудских артистов вернулась в родную Одессу. Тогда же там находился и Дмитрий.

— Мы решили встретиться. Я предложил ей показать новые песни в формате home video. Мы вместе посмеялись над этой формулировкой, но начали, — поделился исполнитель.

Стоит отметить, что это первый клип Монатика, в котором он появился лично после полномасштабного вторжения, до это артист презентовал анимационные истории.