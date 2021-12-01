Украинская певица Ирина Федишин рассказала, как с ее авто украли передние фары и боковые зеркала.

Инцидент произошел в обеденное время, когда звезда припарковала свой автомобиль Porsche Cayenne возле дома и ушла по делам. Вернувшись, Ирина обнаружила, что исчезли фары и зеркала.

– Я в шоке, потому что фар и зеркал нет. Вызвали полицию и пытаемся разобраться. Я слышала, что с Porsсhe могут снимать фары. Пытаемся сейчас это все выяснить, здесь вроде есть какие-то камеры и должно быть что-то видно, — сказала Ирина.

Федишин добавила, что одна фара стоит от 20 тыс. грн, поэтому ущерб от мошенничества оказался недешевым.

Следует отметить, что в последнее время в Киеве такие кражи случаются все чаще. Злоумышленники специально выбирают дорогие авто, чтобы потом продать автозапчасти.

Недавно Ирина Федишин стала жертвой аферистов. Она вместе со своим мужем Виталием Човныком хотела воспользоваться услугами сервиса BlaBlaCar и передать посылку из Киева в Тернополь.

Водитель сказал, что по новым правилам супруги должны оплатить поездку через кассу. Таким образом, муж Ирины Федишин пополнил мошеннику счет на 200 грн. В результате поездка не состоялась, а номер Виталия водитель сразу заблокировал.