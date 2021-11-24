Українська співачка Ірина Федишин та її чоловік, продюсер Віталій Човник стали жертвами аферистів.

В Instagram артистка поділилася відео, в якому детально розповіла про те, як їх надурили на гроші на сайті BlaBlaCar. Подружжя хотіло скористатися послугами сервісу та передати посилку з Києва до Тернополя.

– BlaBlaCar нам підтвердили. Водій сказав, що посилка лише з вокзалу чи автовокзалу. Віталік поїхав на автовокзал і чекав на водія, який запізнювався. Йому сказали, що за новими правилами він має сплатити поїздку через касу, – розповіла Ірина.

У результаті чоловікові артистки сказали сплатити поїздку через термінал, поповнивши рахунок телефону.

– Це реальне поповнення рахунку, хоч водій телефоном каже, що це оплата поїздки… 200 грн внесли, поїздка не відбулася та номер заблокований. На 200 грн ми попали. Тож якщо вам кажуть таким чином сплатити поїздку на BlaBlaCar, не погоджуйтесь, – підсумувала Федишин.

До відео Ірина прикріпила номери водія, щоб застерегти своїх шанувальників.

Раніше в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Ірина Федишин розкрила секрет своєї стрункості. Співачка зазначила, що головне – правильне та збалансоване харчування, а також частий прийом їжі.

Крім того, вона наголосила, що п’є вранці фреш, який їй робить чоловік.