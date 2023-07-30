Українська акторка Ксенія Мішина потрапила до лікарні.

В Instagram-stories артистка показала, що 29 липня провела весь день під крапельницею. Виною тому стали морепродукти.

– Вчорашня ніч була з лихоманкою і, мені здавалося, з частковою втратою свідомості. А вчорашній день я провела під крапельницями і під наглядом лікарів, – розповіла Ксенія.

Вона додала, що напередодні їла морепродукти та устриці, а тому закликала шанувальників бути обережнішими, оскільки лікування дороге.

– Устриці та морепродукти вирішили організувати мені вихідний. Але не такий приємний, як хотілося б, – зазначила Мішина.

Зараз з акторкою вже все гаразд і вона вдома.