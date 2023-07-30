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Лихоманка і часткова втрата свідомості: Ксенія Мішина опинилася в лікарні

30 Липня 2023, 11:27
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ксения Мишина
Джерело: Ксенія Мішина

Українська акторка Ксенія Мішина потрапила до лікарні.

В Instagram-stories артистка показала, що 29 липня провела весь день під крапельницею. Виною тому стали морепродукти.

Ксения Мишина оказалась в больнице

– Вчорашня ніч була з лихоманкою і, мені здавалося, з частковою втратою свідомості. А вчорашній день я провела під крапельницями і під наглядом лікарів, – розповіла Ксенія.

Вона додала, що напередодні їла морепродукти та устриці, а тому закликала шанувальників бути обережнішими, оскільки лікування дороге.

– Устриці та морепродукти вирішили організувати мені вихідний. Але не такий приємний, як хотілося б, – зазначила Мішина.

Ксения Мишина оказалась в больнице

Зараз з акторкою вже все гаразд і вона вдома.

Ксения Мишина оказалась в больнице

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Ксенія Мішина
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