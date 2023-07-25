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Дружина Віктора Павліка опинилася в лікарні з їхнім дворічним сином

25 Липня 2023, 16:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Репяхова
Джерело: Катерина Реп’яхова

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп’яхова показалася із сином у лікарні. Як вона розповіла, дворічний Михайло підхопив вірус.

В Instagram підписники Катерини поцікавилися, куди вона зникла. Репяхова розповіла, що в них із сином були важкі дні, й показала фото з лікарні.

– Міша захворів. У п’ятницю була температура, субота і неділя – були найважчими: висока температура, діарея, блювота, запалення очей. У понеділок нам було трохи легше, та ось тільки сьогодні немає температури, – розповіла дружина Павліка.

Катерина Реп'яхова з сином

Вона додала, що вони здали кров із пальця, щоб дізнатися – це вірус чи бактерія. Виявилося, перше, а саме – аденовірус.

Реп'яхова з сином опинилися в лікарні

До слова, раніше Катерина вже ділилася подробицями здоров’я дворічного сина. Дружина Віктора Павліка розповіла, що в Михайла затримка мовлення. Наразі на них чекає шлях корекції та відвідування низки інших лікарів.

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