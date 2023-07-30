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Лихорадка и частичная потеря сознания: Ксения Мишина оказалась в больнице

30 июля 2023, 11:27
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ксения Мишина
Источник: Ксения Мишина

Украинская актриса Ксения Мишина попала в больницу.

В Instagram-stories артистка показала, что 29 июля провела весь день под капельницей. Виной тому стали морепродукты.

Ксения Мишина оказалась в больнице

— Вчерашняя ночь была с лихорадкой и, мне казалось, с частичной потерей сознания. А вчерашний день я провела под капельницами и под присмотром врачей, — рассказала Ксения.

Она добавила, что накануне ела морепродукты и устрицы, а потому призвала поклонников быть осторожнее, поскольку лечение дорогое.

— Устрицы и морепродукты решили организовать мне выходной. Но не такой приятный, как хотелось бы, — отметила Мишина.

Ксения Мишина оказалась в больнице

Сейчас с актрисой уже все в порядке и она дома.

Ксения Мишина оказалась в больнице

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