Співачка-зрадниця Ані Лорак розповіла про брата, який у новорічну ніч ховався у підвалі під звуки бобм.

На особистій сторінці в Instagram артистка, яка замовчує повномасштабну війну, опублікувала пост українською мовою.

Вона висловила сподівання, що у 2023 зможе об’єднатися за столом з рідними, які зараз перебувають в Україні.

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– Минула ніч для мене – роздвоєність почуттів. Мені було болісно спілкуватися з братом в той час як він ховався у підвалі з пляшкою Jack Daniels під звуки бомб. Страх, гнів і безсилля від усієї цієї ситуації затьмарили момент, який мав би стати святом. Всім серцем сподіваюся, що цей Новий рік принесе нам можливість знову об’єднатися за столом із найголовнішим, що у нас може бути – нашими родинами, – написала вона.

Зазначимо, що Ані Лорак знову не назвала Росію агресором і не визнала, що в її рідній країні триває кривава повномасштабна війна, яку розв’язав Путін.

Співачка продовжує жити та будувати кар’єру у РФ. Нещодавно Лорак виступила перед росіянами в рамках новорічного концерту, і побажала їм щастя.