Американський репер Тревіс Скотт дав перше інтерв’ю після трагедії на фестивалі Astroworld, на якому через тисняву загинуло 10 людей. Музикант заявив, що не помітив прохання натовпу про зупинку концерту.

Репер вперше прокоментував свої почуття та емоції під час участі у радіошоу Breakfast Club.

– Просто було багато думок, багато почуттів, багато горя, я просто намагався усвідомити це, – розповів Скотт.

Він також додав, що нічого не знав про те, що сталося, поки після його виступу не було скликано прес-конференцію.

За словами Тревіса, почути глядачів йому завадили гучна музика, освітлення та піротехнічні елементи його виступу. Репер з дитинства любить реслінг, і на його концертах часто відбувається справжнє шоу як на сцені, так і на майданчиках для слухачів.

– З шести років я хотів бути борцем, тож у виступах завжди хотів створити враження, що це WWF (World Wrestling Federation), – додав музикант.

На відео учасників фестивалю видно, як Скотт намагається вмовити натовп сформувати мошпіти під час виступу – це своєрідний танець, де фанати біля сцени штовхали одне одного. Ця поширена розвага на масових концертах часто несе величезну небезпеку.

На початку грудня адвокати Скотта подали клопотання про відхилення 11 позовів на музиканта, що викликало негативну реакцію фанатів. Представники репера звільняють його від юридичної відповідальності.

Інші організатори фестивалю, зокрема Live Nation та ScoreMore, також заперечують звинувачення. Проте вони не просять суд про відхилення позовів.

Нагадаємо, що 5 листопада у Г’юстоні пройшов перший день фестивалю Astroworld Festival, на який з усієї країни з’їхалися 50 тис. людей. Під час виступу Тревіса Скотта сталася сильна тиснява, в якій загинуло 10 людей.