Американская певица Билли Айлиш помогла своей поклоннице во время выступления на State Farm Arena в Атланте. Артистка заметила, что девушке стало плохо.

Айлиш остановила шоу, поскольку заметила, что девушке необходима помощь — она начала задыхаться. Певица поинтересовалась, что происходит, а затем обратилась к своей команде за помощью.

Оказалось, что у Билли был с собой ингалятор, который ее помощники передали поклоннице.

Исполнительница сказала, что продолжит выступление только после того, как девушке станет лучше, а также напомнила о правилах безопасности во время концерта.

— Дайте ей немного времени. Не толпитесь… Я жду, пока все будут в порядке, пока что я продолжать не буду, — заявила Айлиш.

Ее фраза была отсылкой к выступлению рэпера Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld осенью 2021 года, где из-за сильной давки погибли и пострадали люди.

Стоит отметить, что фанаты кричали артисту, чтобы он прекратил концерт. В конце концов, он прекратил выступление.

Спустя время Трэвис Скотт дал первое интервью после трагедии. Музыкант заявил, что не заметил просьб толпы об остановке концерта. По словам рэпера, услышать зрителей ему помешали громкая музыка, освещение и пиротехнические элементы его выступления.