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Лопес з’явилася у гіпнотичному образі на прем’єрі фільму Остання дуель

10 Жовтня 2021, 20:56 Дмитро Кудрявцев
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек
Джерело: Getty Images

Американська актриса Дженніфер Лопес відвідала прем’єру історичної драми від режисера Рідлі Скотта під назвою Остання дуель. Там вона шокувала відвідувачів шикарним образом.

Відповідні фото знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Зокрема, 52-річна Лопес з’явилася в компанії свого коханого Бена Аффлека, який знімався у фільмі. На публіці закохана пара не приховувала почуттів і постійно цілувалася під об’єктивами фотографів.

 

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Допис, поширений Ben and Jen ✨ (@bennifer1.0)

У картині герой Аффлек, який з’явився на червоній доріжці в костюмі від Ralph Lauren, виступає в ролі сценариста. Показ проходив в одному з кінотеатрів Нью-Йорка.

Сама ж Лопес одягла костюм Herve Leger, що складається з обтягує спідниці і кроп-топа. Таким чином артистка змогла продемонструвати свій ідеальний прес.

 

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Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Крім того, у актриси була сумка Tom Ford, а завершила вона образ босоніжками FEMME. Волосся Лопес зібрала в гладкий хвіст.

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