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Лопес появилась в завораживающем образе на премьере фильма Последняя дуэль

10 октября 2021, 20:56 Дмитро Кудрявцев
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек
Источник: Getty Images

Американская актриса Дженнифер Лопес посетила премьеру исторической драмы от режиссера Ридли Скотта под названием Последняя дуэль. Там она шокировала посетителей шикарным образом.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

В частности, 52-летняя Лопес появилась в компании своего возлюбленного Бена Аффлека, который снимался в фильме. На публике влюбленная пара не скрывала чувств и постоянно целовалась под объективами фотографов.

 

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Допис, поширений Ben and Jen ✨ (@bennifer1.0)

В картине герой Аффлек, который появился на красной дорожке в костюме от Ralph Lauren, выступает в роли сценариста. Показ проходил в одном из кинотеатров Нью-Йорка.

Сама же Лопес надела костюм Herve Leger, состоящий из обтягивающей юбки и кроп-топа.  Таким образом артистка смогла продемонстрировать свой идеальный пресс.

 

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Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Кроме того, у актрисы была сумка Tom Ford, а завершила она образ босоножками FEMME. Волосы Лопес собрала в гладкий хвост.

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