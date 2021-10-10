Лопес появилась в завораживающем образе на премьере фильма Последняя дуэль

Американская актриса Дженнифер Лопес посетила премьеру исторической драмы от режиссера Ридли Скотта под названием Последняя дуэль. Там она шокировала посетителей шикарным образом.
Соответствующие фото знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
В частности, 52-летняя Лопес появилась в компании своего возлюбленного Бена Аффлека, который снимался в фильме. На публике влюбленная пара не скрывала чувств и постоянно целовалась под объективами фотографов.
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В картине герой Аффлек, который появился на красной дорожке в костюме от Ralph Lauren, выступает в роли сценариста. Показ проходил в одном из кинотеатров Нью-Йорка.
Сама же Лопес надела костюм Herve Leger, состоящий из обтягивающей юбки и кроп-топа. Таким образом артистка смогла продемонстрировать свой идеальный пресс.
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Кроме того, у актрисы была сумка Tom Ford, а завершила она образ босоножками FEMME. Волосы Лопес собрала в гладкий хвост.