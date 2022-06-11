Дженніфер Лопес розповіла, що виступ разом із Шакірою на Супербоулі 2020 року був найгіршою ідеєю у світі. Як виявилось, зірці не хотілося ділитися увагою зі своєю колегою.

Про це Лопес заявила в документальному фільмі про кар’єру знаменитості, що вийде на Netflix 14 червня. Картина приділяє особливу увагу виступу співачки під час перерви на чемпіонаті з американського футболу Супербоул у 2020 році – тоді Лопес і Шакіра отримали по 7 хвилин на виконання своїх хітів.

У фільмі показано сцену, де Лопес планувала свою частину виступу разом зі своїм музичним керівником. Під час процесу Дженніфер заявила, що це найгірша ідея у світі, оскільки одразу дві зірки будуть хедлайнерами у перерві між таймами.

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– У нас є шість чортових хвилин. У нас мало часу, щоб заспівати бодай частину будь-якої пісні, – заявила співачка.

Про проблемне рішення організаторів Супербоула заявив і колишній менеджер Лопес – Бенні Медіна.

– Зазвичай під час фінальної гри є лише один хедлайнер. Саме він має створювати шоу, але якщо вони захотіли запросити ще гостей, то це їхній вибір. Було образою почути, що потрібні дві латиноамериканки, щоб виконати роботу, яку завжди виконував один артист, — сказав Медіна.

Тоді виступ Шакіри став справжнім мемом – в один момент вона розвернулась до камер і почала ворушити язиком. Так співачка показала всю енергію та силу, яку випробовувала під час шоу.

Світові зірки Мадонна та Леді Гага брали участь у Супербоулі у 2012 та 2017 роках відповідно – для кожної з них було виділено по 13 хвилин виступу.