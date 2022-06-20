Американская певица Дженнифер Лопес впервые публично признала своего 14-летнего ребенка небинарной персоной. Это случилось во время концерта звезды вместе с Эмме Марибель Муньис.

Со сцены Лопес обращается к своему ребенку как они.

— В последний раз мы выступали вместе на таком большом стадионе, как этот, и я прошу их петь со мной все время, но они не хотят. Это очень знаковое событие, ведь они очень, очень заняты, — заявила певица.

Дженнифер пошутила, что Эмме это партнеры по бизнесу, и за выступление нужно платить.

— Они дорого мне достались, но стоят каждого пенни, потому что они – мой любимый партнер по дуэтам всех времен, — добавила звезда.

Со сцены музыкальная пара исполнила песню A Thousand Years Кристины Перри, а на микрофон Эмме был украшен стразами радужных цветов.52-летняя Лопес выступила с Эмме впервые после шоу Super Bowl в 2020 году, на основе которого был снят фильм о звезде компанией Netflix — Halftime. Тогда певица выступила в дуэте с Шакирой, и назвала концерт худшей идеей в мире.

Обе звезды получили по 7 минут на исполнение хитов, чего критически не хватало для полноценного шоу.