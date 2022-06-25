Попри перемогу України на Євробаченні 2022, наступного року пісенний конкурс відбудеться у Великій Британії.

На сайті пісенного конкурсу перерахували міста, які потенційно могли б прийняти учасників та гостей зі всього світу. До списку претендентів потрапили:

Абердін;

Белфаст;

Бірмінгем;

Кардіфф;

Глазго;

Лідс;

Ліверпуль;

Лондон;

Манчестер;

Ньюкасл;

Ноттінгем;

Шеффілд.

Зазначається, що майданчик, який прийматиме Євробачення 2023, має відповідати певним вимогам. Зокрема, має бути можливість розмістити мінімум 10 тис. глядачів, організувати пресцентр для 1,5 тис. журналістів.

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У місті, де буде проводитися пісенний конкурс, обов’язково повинен бути міжнародний аеропорт. Також мають бути готельні номери для розміщення щонайменше 2 тис. делегатів, журналістів і глядачів.

Нагадаємо, що Євробачення 2023 не проводитимуть в Україні через повномасштабну війну. Таке рішення ухвалила Європейська спілка телебачення та радіомовлення (EBU).

Організатори також відмовилися від проведення Євробачення 2023 у сусідніх з Україною країнах, пояснюючи це тим, що технічні характеристики пропонованих місць та відсутність необхідної навколишньої інфраструктури не відповідають вимогам конкурсу.

Згодом EBU запропонували провести захід у Великій Британії, оскільки учасник цієї країни посів друге місце на Євробаченні 2022.