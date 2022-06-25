Попри перемогу України на Євробаченні 2022, наступного року пісенний конкурс відбудеться у Великій Британії.
На сайті пісенного конкурсу перерахували міста, які потенційно могли б прийняти учасників та гостей зі всього світу. До списку претендентів потрапили:
- Абердін;
- Белфаст;
- Бірмінгем;
- Кардіфф;
- Глазго;
- Лідс;
- Ліверпуль;
- Лондон;
- Манчестер;
- Ньюкасл;
- Ноттінгем;
- Шеффілд.
Зазначається, що майданчик, який прийматиме Євробачення 2023, має відповідати певним вимогам. Зокрема, має бути можливість розмістити мінімум 10 тис. глядачів, організувати пресцентр для 1,5 тис. журналістів.
У місті, де буде проводитися пісенний конкурс, обов’язково повинен бути міжнародний аеропорт. Також мають бути готельні номери для розміщення щонайменше 2 тис. делегатів, журналістів і глядачів.
Нагадаємо, що Євробачення 2023 не проводитимуть в Україні через повномасштабну війну. Таке рішення ухвалила Європейська спілка телебачення та радіомовлення (EBU).
Організатори також відмовилися від проведення Євробачення 2023 у сусідніх з Україною країнах, пояснюючи це тим, що технічні характеристики пропонованих місць та відсутність необхідної навколишньої інфраструктури не відповідають вимогам конкурсу.
Згодом EBU запропонували провести захід у Великій Британії, оскільки учасник цієї країни посів друге місце на Євробаченні 2022.