Несмотря на победу Украины на Евровидении 2022, в следующем году песенный конкурс состоится в Великобритании.

На сайте песенного конкурса перечислили города, которые могли бы принять участников и гостей со всего мира. В список претендентов попали:

Абердин;

Белфаст;

Бирмингем;

Кардифф;

Глазго;

Лидс;

Ливерпуль;

Лондон;

Манчестер;

Ньюкасл;

Ноттингем;

Шеффилд.

Отмечается, что площадка, которая будет принимать Евровидение 2023, должна отвечать определенным требованиям. В частности, должна быть возможность разместить минимум 10 тыс. зрителей, организовать прес-сцентр для 1,5 тыс. журналистов.

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В городе, где будет проводиться песенный конкурс, обязательно должен быть международный аэропорт. Также должны быть гостиничные номера для размещения не менее 2 тыс. делегатов, журналистов и зрителей.

Напомним, что Евровидение 2023 не будут проводить в Украине из-за полномасштабной войны. Такое решение принял Европейский союз телевидения и радиовещания (EBU).

Организаторы также отказались от проведения Евровидения 2023 в соседних с Украиной странах, объясняя это тем, что технические характеристики предлагаемых мест и отсутствие необходимой окружающей инфраструктуры не отвечают требованиям конкурса.

Впоследствии EBU предложили провести мероприятие в Великобритании, поскольку участник этой страны занял второе место на Евровидении 2022.