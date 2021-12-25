В финале Україна має талант Елизавета Крутикова появилась на сцене не для выступления.

Как оказалось, во время одной из тренировок Елизавета повредила руку — перелом. Выступление в финале стало невозможным. Врачи предупредили — физические нагрузки могут усугубить травму.

— Мы еще не прощаемся, и я думаю, что мы увидимся на следующем сезоне. Я знаю, что рука со временем восстановится, и я вобязательно вернусь, — заявила Крутикова.

Притула поддержал гимнастку.

— Очень жаль, что так случилось, но вы стали душой этого шоу. Я уверен, что вы появитесь в следующем сезоне, где покажете настоящий класс, — подбодрил Елизавету шоумен.

Мишина также дополнила слова Сергея.

— Лиза, я в тебя влюбилась во время выступления. Ты красивая, сексуальная и грациозная. Я тебе желаю и дальше идти к своей цели. Знай — на сцене ты влюбляешь в себя людей, — добавила Ксения.

Кот вдохновил гимнастку.

— Я знаю, как это — получить травму, у меня тоже так было. Мы ждем тебя вновь на сцене. В следующем году мы будем готовы к встречи с тобой, — добавил хореограф.

Девушка удивляла миллионы украинцев воздушной гимнастикой в 3 выпуске шоу Україна має талант. В 11 сезоне романтического реалити Холостяк она была одной из претенденток на сердце Михаила Заливако, но покинула проект в шестом выпуске.

Елизавета получила от суддей три “Да”, а Ксения Мишина, Женя Кот и Сергей Притула аплодировали ей стоя.

— Это дело всей моей жизни — я готова удивить всех на сцене. Номер будет очень опасным — работаю без страховки. Так мои выступления выглядят фееричнее, ― поделилась Лиза перед выступлением с Jerry Heil на бэкстейдж-шоу.

Сегодня, 25 декабря миллионы зрителей узнают имя победителя шоу Україна має талант — финал идет полным ходом. За победу сражаются 11 участников. Ознакомиться с полным списком финалистов талант-шоу — смотрите на Фактах ICTV.