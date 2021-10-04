Вагітна Дженніфер Лоуренс підтримала аборти на мітингу в США

Голлівудська актриса Дженніфер Лоуренс прийшла підтримати мітинг за справедливість щодо абортів у Вашингтоні.

Актриса, яка чекає на первістка, разом зі своєю подругою актрисою і коміком Емі Шумер відвідала мітинг на підтримку Жіночого маршу.

Читайте також: Зірка фільмів Голодні ігри Дженніфер Лоуренс вагітна первістком

Лоуренс у картатій сукні та джинсовій куртці, з гордістю тримала табличку з написом: Жінки не можуть бути вільними, якщо вони не контролюють своє тіло, тоді як Шумер заявила: Аборт необхідний.

У підписі до фотографії Шумер згадала свою недавню операцію з видалення апендикса і матки через обширний ендометріоз.

– У мене немає матки, а вона вагітна, але ми тут, – написала актриса.

Актриси вийшли на мітинг проти ухвалення в Техасі закону, що забороняє аборти після шести тижнів вагітності без винятків для інцесту або зґвалтування.

Протестувальники також сподівалися, що їх побачать і почують перед майбутнім слуханням у Верховному суді на прохання законодавців штату Міссісіпі про скасування справи Роу проти Вейда.

Що відомо про справу Роу проти Вейда

Роу проти Вейда – історичне рішення Верховного Суду США щодо законності абортів, яке донині викликає суперечки у суспільстві.

У вересні 1969 року далеко від дому Норма Маккорві виявила, що вагітна. Коли вона повернулася в Далас (штат Техас, США), за порадою друзів, вона заявила про зґвалтування. Причиною слугувало те, що аборт могла зробити тільки жертва інцесту або зґвалтування. Однак їй не вдалося довести факт зґвалтування. Жінка пішла на незаконний аборт, але її лікаря заарештувала поліція.

У той час адвокати Лінда Коффі та Сара Веддінгтон шукали позивача, від імені якого можна було б подати позов проти штату Техас щодо абортів.

У результаті справа, в якій Маккорві фігурувала під псевдонімом Джейн Роу, а в ролі відповідача виступав окружний прокурор Генрі Вейд, дійшла до Верховного суду США і закінчилася перемогою позивачів, яка змінила Америку. 22 січня 1973 року в США легалізували аборти.