Американская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала, как едва не погибла на борту частного самолете.

Летом 2017 года Лоуренс летела со своими братьями на частном самолете из родного города Луисвилла в Нью-Йорк. В воздухе раздался шум — отказал один из двигателей воздушного судна.

Дженнифер вспомнила, что слышала лязг кабины, когда самолет падал.

— Мы все собирались умереть. Я начала оставлять мысленные голосовые сообщения своей семье, что-то типа: У меня была прекрасная жизнь, мне очень жаль, — сказала актриса.

Увидев взлетно-посадочную полосу, заполненную пожарными машинами и машинами скорой помощи, Лоуренс начала молиться.

— Я подумала: Боже мой, может мы переживем это? Я стану жертвой ожога, это будет больно, но, может быть мы будем жить? — вспоминает Лоуренс.

Вследствие самолет сильно ударился о взлетно-посадочную полосу, отскочил в воздухе и врезался в землю. Спасатели взломали его дверь. Пассажиры и команда плакали и обнимались, поскольку остались невредимыми.

Сразу после этого случая Лоуренс, находившаяся под успокоительными и ромом, должна была пересесть в другой самолет. Актриса признается, что этот инцидент, после которого она могла не выжить, сделал ее слабее.

— Это сделало меня намного слабее. Летать — это ужасно, и мне приходится делать это все время, — грустно сказала Дженнифер.

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Напомним, в сентябре стало известно, что Дженнифер Лоуренс беременна первенцем. Актриса ждет ребенка от художника-галериста Кука Мерони. Пара поженилась в октябре 2019 года.

Дженнифер Лоуренс стала известной благодаря участию в таких фильмах, как Голодные игры, Люди Икс, Мой парень — псих, Зимняя кость, Пассажиры.