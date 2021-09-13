Молодший брат герцогині Кейт, Джеймс Міддлтон і француженка Алізе Тевене зв’язали себе путами шлюбу. У суботу знаменита пара одружилася на південному сході Франції, про що наречений розповів в Instagram.

– Містер і місіс Міддлтон. Вчора я одружився з коханням всього мого життя. На заході була присутня родина, друзі, і мої улюблені собаки, — поділився своєю радістю Джеймс.

На знімку можна побачити нареченого, одягненого в білий піджак, блакитну сорочку і синю краватку. Наречена красується в білій сукні з відкритими плечима, доповнивши образ розпущеним волоссям і маленькими сережками. На задньому фоні також розташувався один з песиків пари.

На планування свята пішло понад рік — Міддлтон і Тевене побралися в жовтні 2019 року, але через пандемію весілля довелося відкласти.

Алізе Тевене закохала в себе Джеймса не тільки красою, але й своїми знаннями й вміннями. Вона — фінансовий аналітик, який вільно володіє відразу трьома мовами. Її дитинство пройшло в таких країнах як Німеччина, Індонезія, Чилі, Франція, Бельгія і Велика Британія. Її перше знайомство з Джеймсом відбулося в одному з пабів, де вона привіталася з кокер-спанієлем чоловіка.

І хоча весілля пара відзначала на батьківщині нареченої у Франції, жити подружжя буде у Великій Британії, де вони нещодавно купили будинок.