У фіналі Євробачення 2022 у Турині виступив представник Бельгії – співак Jérémie Makiese з піснею Miss You.

Jérémie Makiese – Miss You

Минулого року співак переміг у The Voice Belgique, а бельгійська телекомпанія RTBF оголосила його учасником Євробачення-2022.

Крім співу, Джеремі має іншу пристрасть — футбол. Він підписав однорічний контракт з бельгійським футбольним клубом Excelsior Virton.

Текст пісні Jérémie Makiese – Miss You

Sometimes I feel down

Sometimes I booze

Sometimes I fall

Sometimes I do wrong

One day I’m cool

One day I’m cold

And I’ve been trying to escape my past

Give up on the sadness that you left behind

I’ve been trying to erase my mind

You stay like a nightmare when I close my eyes

Am I gonna miss you? No

Promise I won’t miss you, no

I’m gonna break through, no

I’ll never hate you

I’ll never chase you

And sometimes I feel good

Sometimes I lose my mind and my soul

That’s when I see you

And out of the blue I answer your call

And I’ve been trying to escape my past

Give up on the sadness that you left behind

I’ve been trying to erase my mind

But you stay like a nightmare when I close my eyes

Am I gonna miss you? No

Promise I won’t miss you, no

I’m gonna break through, no

I’ll never hate you

I’ll never chase you

Am I gonna miss you? No, no

Promise I won’t miss you, no

I’m gonna break through, no

I’ll never hate you

I’ll never chase you

I gotta make it to the bright side

I’ve been lying when I said, “I’m fine” (Said I’m fine)

Wanna find a way to feel alive

Am I gonna miss you? No

Promise I won’t miss you, no

I’m gonna break through, no

I’ll never hate you

I’ll never chase you

I never feel bad

When love is good

Life goes on

Don’t wanna live my life waiting for your call

Sometimes I feel down

Sometimes I booze

Sometimes I fall

Переклад пісні Jérémie Makiese – Miss You

Іноді я відчуваю себе пригніченим

Іноді я випиваю

Іноді я падаю

Іноді я роблю неправильно

Одного дня я крутий

Одного дня я відчуваю лише холод

Я досі намагаюся втекти від свого минулого,

Відкинув смуток, що залишився після тебе,

Я досі намагаюся стерти свої думки,

Але ти залишаєшся марою, коли я заплющую очі

Чи сумуватиму за тобою? Ні

Обіцяю, що не сумуватиму за тобою, ні

Я впораюсь з цим

Ні, я ніколи не буду ненавидіти тебе

Я ніколи не буду гнатися за тобою

Іноді я почуваюся добре,

Іноді втрачаю свою душу та залишки розуму,

І тоді я бачу тебе,

І зненацька відповідаю на твій дзвінок

Я досі намагаюся втекти від свого минулого,

Відкинув смуток, що залишився після тебе,

Я досі намагаюся стерти свої думки,

Але ти залишаєшся марою, коли я заплющую очі

Чи я сумуватиму за тобою? Ні,

Обіцяю, я не сумуватиму за тобою, ні,

Я впораюся з цим,

Ні, я ніколи не буду ненавидіти тебе,

Ніколи не переслідуватиму тебе

Чи я сумуватиму за тобою? Ні,

Обіцяю, я не сумуватиму за тобою, ні,

Я впораюся з цим,

Ні, я ніколи не буду ненавидіти тебе,

Ніколи не переслідуватиму тебе

Я дістануся до світлої смуги життя,

Я брехав, коли говорив, що все добре,

Я хочу знайти спосіб відчути себе живим

Чи я сумуватиму за тобою? Ні,

Обіцяю, я не сумуватиму за тобою, ні,

Я впораюся з цим,

Ні, я ніколи не буду ненавидіти тебе,

Ніколи не переслідуватиму тебе

Я ніколи не засмучуюся,

Коли кохання прекрасне,

Життя триває,

Не хочу провести все життя в очікуванні твого дзвінка

Іноді я сумую,

Іноді напиваюся,

Іноді я падаю.