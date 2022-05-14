У фіналі Євробачення 2022 у Турині виступив представник Бельгії – співак Jérémie Makiese з піснею Miss You.
Jérémie Makiese – Miss You
Минулого року співак переміг у The Voice Belgique, а бельгійська телекомпанія RTBF оголосила його учасником Євробачення-2022.
Крім співу, Джеремі має іншу пристрасть — футбол. Він підписав однорічний контракт з бельгійським футбольним клубом Excelsior Virton.
Текст пісні Jérémie Makiese – Miss You
Sometimes I feel down
Sometimes I booze
Sometimes I fall
Sometimes I do wrong
One day I’m cool
One day I’m cold
And I’ve been trying to escape my past
Give up on the sadness that you left behind
I’ve been trying to erase my mind
You stay like a nightmare when I close my eyes
Am I gonna miss you? No
Promise I won’t miss you, no
I’m gonna break through, no
I’ll never hate you
I’ll never chase you
And sometimes I feel good
Sometimes I lose my mind and my soul
That’s when I see you
And out of the blue I answer your call
And I’ve been trying to escape my past
Give up on the sadness that you left behind
I’ve been trying to erase my mind
But you stay like a nightmare when I close my eyes
Am I gonna miss you? No
Promise I won’t miss you, no
I’m gonna break through, no
I’ll never hate you
I’ll never chase you
Am I gonna miss you? No, no
Promise I won’t miss you, no
I’m gonna break through, no
I’ll never hate you
I’ll never chase you
I gotta make it to the bright side
I’ve been lying when I said, “I’m fine” (Said I’m fine)
Wanna find a way to feel alive
Am I gonna miss you? No
Promise I won’t miss you, no
I’m gonna break through, no
I’ll never hate you
I’ll never chase you
I never feel bad
When love is good
Life goes on
Don’t wanna live my life waiting for your call
Sometimes I feel down
Sometimes I booze
Sometimes I fall
Переклад пісні Jérémie Makiese – Miss You
Іноді я відчуваю себе пригніченим
Іноді я випиваю
Іноді я падаю
Іноді я роблю неправильно
Одного дня я крутий
Одного дня я відчуваю лише холод
Я досі намагаюся втекти від свого минулого,
Відкинув смуток, що залишився після тебе,
Я досі намагаюся стерти свої думки,
Але ти залишаєшся марою, коли я заплющую очі
Чи сумуватиму за тобою? Ні
Обіцяю, що не сумуватиму за тобою, ні
Я впораюсь з цим
Ні, я ніколи не буду ненавидіти тебе
Я ніколи не буду гнатися за тобою
Іноді я почуваюся добре,
Іноді втрачаю свою душу та залишки розуму,
І тоді я бачу тебе,
І зненацька відповідаю на твій дзвінок
Я досі намагаюся втекти від свого минулого,
Відкинув смуток, що залишився після тебе,
Я досі намагаюся стерти свої думки,
Але ти залишаєшся марою, коли я заплющую очі
Чи я сумуватиму за тобою? Ні,
Обіцяю, я не сумуватиму за тобою, ні,
Я впораюся з цим,
Ні, я ніколи не буду ненавидіти тебе,
Ніколи не переслідуватиму тебе
Чи я сумуватиму за тобою? Ні,
Обіцяю, я не сумуватиму за тобою, ні,
Я впораюся з цим,
Ні, я ніколи не буду ненавидіти тебе,
Ніколи не переслідуватиму тебе
Я дістануся до світлої смуги життя,
Я брехав, коли говорив, що все добре,
Я хочу знайти спосіб відчути себе живим
Чи я сумуватиму за тобою? Ні,
Обіцяю, я не сумуватиму за тобою, ні,
Я впораюся з цим,
Ні, я ніколи не буду ненавидіти тебе,
Ніколи не переслідуватиму тебе
Я ніколи не засмучуюся,
Коли кохання прекрасне,
Життя триває,
Не хочу провести все життя в очікуванні твого дзвінка
Іноді я сумую,
Іноді напиваюся,
Іноді я падаю.