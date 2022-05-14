У фіналі Євробачення 2022 иступила представниця Литви Моніка Лю з композицією Sentimentai. Артистка вийшла на сцену під 14-м номером.

Номер виконавиці вийшов доволі простим, але стильним. Моніка граціозно рухалася на сцені в довгій блискучій сукні з відкритою спиною. Незважаючи на те, що на сцені нічого, крім самої артистки, не було, весь простір вона заповнила своєю харизмою.

Текст пісні Моніки Лю – Sentimentai

Tuk tuk tuk

naktį į širdį pasibeldžia

ilgesio pilna

atminimų lydima

dvasia

Tu, tai tu, tai tu

seniai matytas veide

Ko juokies lyg klounas

iš mano spindinčių akių?

Sukasi ratu galvoje momentai

bėga bėga ten, kur ir tu

Milijonas rožių lyg sentimentai

skęsta jūroje debesų

Ah…

Ošia jūra nerami

man ašaros akyse

Viskas – jis nebesugrįš niekada

jis atplaukė juoda puta

Pamenu, kaip stoviu Nidos kopų vidury

Ir žuvėdrai moju

toli, toli…

Sukasi ratu galvoje momentai

bėga bėga ten, kur ir Tu

Milijonas rožių lyg sentimentai

skęsta jūroje debesų

Sukasi ratu galvoje momentai

bėga bėga ten, kur ir Tu

Milijonas rožių lyg sentimentai

Переклад пісні Моніки Лю – Sentimentai

Тук-тук-тук

Вночі б’ється серце

Повне туги

У супроводі спогадів

Примара

Ти, це ти, це ти

Давно забуте твоє обличчя

Чому ти смієшся як клоун

Мені в мої блискучі очі?

У голові кружляють миті

Вони тікають туди, де ти

Мільйон троянд, наче почуття

Тонуть у морі хмар

Шумить неспокійне море

У моїх очах сльози

Ось і все, він ніколи не повернеться назад

Він прийшов із чорною морською піною

Я пам’ятаю, як я стою посеред дюн Ніди

І махаю чайці

Так далеко, так далеко…

У голові кружляють миті

Вони тікають туди, де ти

Мільйон троянд, наче почуття

Тонуть у морі хмар

У голові кружляють миті

Вони тікають туди, де ти

Мільйон троянд, наче почуття

Тонуть у морі хмар

Нагадаємо, що міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2022 році проходить у Турині (Італія). Перший та другий півфінали пройшли 10 та 12 травня.

Україну на конкурсі представляє гурт Kalush Orchestra з треком Stefania. У фіналі репери виступили під 12-м номером.