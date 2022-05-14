У фіналі Євробачення 2022 иступила представниця Литви Моніка Лю з композицією Sentimentai. Артистка вийшла на сцену під 14-м номером.
Номер виконавиці вийшов доволі простим, але стильним. Моніка граціозно рухалася на сцені в довгій блискучій сукні з відкритою спиною. Незважаючи на те, що на сцені нічого, крім самої артистки, не було, весь простір вона заповнила своєю харизмою.
Текст пісні Моніки Лю – Sentimentai
Tuk tuk tuk
naktį į širdį pasibeldžia
ilgesio pilna
atminimų lydima
dvasia
Tu, tai tu, tai tu
seniai matytas veide
Ko juokies lyg klounas
iš mano spindinčių akių?
Sukasi ratu galvoje momentai
bėga bėga ten, kur ir tu
Milijonas rožių lyg sentimentai
skęsta jūroje debesų
Ah…
Ošia jūra nerami
man ašaros akyse
Viskas – jis nebesugrįš niekada
jis atplaukė juoda puta
Pamenu, kaip stoviu Nidos kopų vidury
Ir žuvėdrai moju
toli, toli…
Sukasi ratu galvoje momentai
bėga bėga ten, kur ir Tu
Milijonas rožių lyg sentimentai
skęsta jūroje debesų
Sukasi ratu galvoje momentai
bėga bėga ten, kur ir Tu
Milijonas rožių lyg sentimentai
Переклад пісні Моніки Лю – Sentimentai
Тук-тук-тук
Вночі б’ється серце
Повне туги
У супроводі спогадів
Примара
Ти, це ти, це ти
Давно забуте твоє обличчя
Чому ти смієшся як клоун
Мені в мої блискучі очі?
У голові кружляють миті
Вони тікають туди, де ти
Мільйон троянд, наче почуття
Тонуть у морі хмар
Шумить неспокійне море
У моїх очах сльози
Ось і все, він ніколи не повернеться назад
Він прийшов із чорною морською піною
Я пам’ятаю, як я стою посеред дюн Ніди
І махаю чайці
Так далеко, так далеко…
У голові кружляють миті
Вони тікають туди, де ти
Мільйон троянд, наче почуття
Тонуть у морі хмар
У голові кружляють миті
Вони тікають туди, де ти
Мільйон троянд, наче почуття
Тонуть у морі хмар
Нагадаємо, що міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2022 році проходить у Турині (Італія). Перший та другий півфінали пройшли 10 та 12 травня.
Україну на конкурсі представляє гурт Kalush Orchestra з треком Stefania. У фіналі репери виступили під 12-м номером.