В финале Евровидения 2022 в Турине выступил представитель Бельгии – певец Jérémie Makiese с песней Miss You.

Jérémie Makiese – Miss You

В прошлом году певец победил у The Voice Belgique, а бельгийская телекомпания RTBF объявила его участником Евровидения-2022.

Кроме пения, у Джереми есть другая страсть — футбол. Он подписал годовой контракт с бельгийским футбольным клубом Excelsior Virton.

Текст песни Jérémie Makiese – Miss You

Sometimes I feel down

Sometimes I booze

Sometimes I fall

Sometimes I do wrong

One day I’m cool

One day I’m cold

And I’ve been trying to escape my past

Give up on the sadness that you left behind

I’ve been trying to erase my mind

You stay like a nightmare when I close my eyes

Am I gonna miss you? No

Promise I won’t miss you, no

I’m gonna break through, no

I’ll never hate you

I’ll never chase you

And sometimes I feel good

Sometimes I lose my mind and my soul

That’s when I see you

And out of the blue I answer your call

And I’ve been trying to escape my past

Give up on the sadness that you left behind

I’ve been trying to erase my mind

But you stay like a nightmare when I close my eyes

Am I gonna miss you? No

Promise I won’t miss you, no

I’m gonna break through, no

I’ll never hate you

I’ll never chase you

Am I gonna miss you? No, no

Promise I won’t miss you, no

I’m gonna break through, no

I’ll never hate you

I’ll never chase you

I gotta make it to the bright side

I’ve been lying when I said, “I’m fine” (Said I’m fine)

Wanna find a way to feel alive

Am I gonna miss you? No

Promise I won’t miss you, no

I’m gonna break through, no

I’ll never hate you

I’ll never chase you

I never feel bad

When love is good

Life goes on

Don’t wanna live my life waiting for your call

Sometimes I feel down

Sometimes I booze

Sometimes I fall

Перевод песни Jérémie Makiese – Miss You

Иногда я грущу,

Иногда напиваюсь,

Иногда я падаю,

Иногда я совершаю ошибки,

В один день я крутой,

В другой я ощущаю лишь холод

Я до сих пор пытаюсь сбежать от своего прошлого,

Отбросил печаль, которая осталась после тебя,

Я до сих пор пытаюсь стереть свои мысли,

Но ты остаешься кошмаром, когда я закрываю глаза

Буду ли я скучать по тебе? Нет,

Обещаю, я не буду скучать по тебе, нет,

Я справлюсь с этим,

Нет, я никогда не буду ненавидеть тебя,

Никогда не стану преследовать тебя

Иногда я чувствую себя хорошо,

Иногда теряю свою душу и остатки разума,

И тогда я вижу тебя,

И неожиданно отвечаю на твой звонок

Я до сих пор пытаюсь сбежать от своего прошлого,

Отбросил печаль, которая осталась после тебя,

Я до сих пор пытаюсь стереть свои мысли,

Но ты остаёшься кошмаром, когда я закрываю глаза

Буду ли я скучать по тебе? Нет,

Обещаю, я не буду скучать по тебе, нет,

Я справлюсь с этим,

Нет, я никогда не буду ненавидеть тебя,

Никогда не стану преследовать тебя

Буду ли я скучать по тебе? Нет,

Обещаю, я не буду скучать по тебе, нет,

Я справлюсь с этим,

Нет, я никогда не буду ненавидеть тебя,

Никогда не стану преследовать тебя

Я доберусь до светлой полосы жизни,

Я лгал, когда говорил. что всё хорошо,

Я хочу найти способ почувствовать себя живым

Буду ли я скучать по тебе? Нет,

Обещаю, я не буду скучать по тебе, нет,

Я справлюсь с этим,

Нет, я никогда не буду ненавидеть тебя,

Никогда не стану преследовать тебя

Я никогда не расстраиваюсь,

Когда любовь прекрасна,

Жизнь продолжается,

Не хочу провести всю жизнь в ожидании твоего звонка

Иногда я грущу,

Иногда напиваюсь,

Иногда я падаю