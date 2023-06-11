Американський репер Ліл Вейн зізнався про проблеми зі здоров’ям. У артиста проблеми з пам’яттю, через що він навіть не пам’ятає власних пісень.

– Це моя чесна правда. Ви можете збрехати або запитати мене про будь-яку пісню, я навіть не зрозумію, про що ми говоримо, – зізнався співак.

Артист додав, що його проєкти та творчість не мають для нього жодного значення, адже він їх не пам’ятає. Репер запевняє, що він навіть не пам’ятає дати виходу своїх альбомів. Проте він бачить у цьому не лише погане.

– Я працюю щодня, завжди дивлюся на це як на дар і прокляття. Я благословенний дивовижним розумом, який допомагає створювати успішні хіти, – упевнений Вейн.

Відомо, що актор страждає від епілепсії – 2017 року йому навіть довелося скасувати концерт через численні припадки. Тоді його знайшли непритомним у готельному номері.

Навіть всесвітні зірки не застраховані від проблем зі здоров’ям – у Шеннен Доерті утворилися метастази в головному мозку. Актриса зізналася, що відчуває страх, але також вірить у своїх лікарів.