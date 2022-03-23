Українська співачка Даша Астаф’єва поділилася історіями, які трапилася з нею під час роботи у волонтерському центрі.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону вона зазначила, що пишається тим, що в Україні є багато щедрих та дбайливих людей, які готові допомагати ЗСУ.

До прикладу, кілька днів тому завдяки абсолютно незнайомим людям Даша за 15 хвилин знайшла 3 тонни продуктів для волонтерського центру. Проте трапляються й поодинокі негативні випадки, від яких ніхто не застрахований.

– Мої друзі передали вантажівку гуманітарної допомоги, і так сталося, що її викрав український водій. Там були ліки для онкохворих та інвалідів, які не продаються без рецепту. Також там був одяг для дітей, памперси. Я не розумію, як людина так може вчинити. Йому на кордоні передали фуру речей, і він все це викрав. Ми намагаємося його знайти, але це нереально. Зараз такий час, коли всі довіряють одне одному. І я досі не можу прийти до тями від цього випадку, – розповіла Астаф’єва.

Даша рекомендує всім долучатися до волонтерських центрів, а також допомагати людям похилого віку, якщо є така можливість.