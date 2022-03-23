Украинская певица Даша Астафьева поделилась историями, которые случились с ней во время работы в волонтерском центре.

В эфире общенационального телемарафона она отметила, что гордится тем, что в Украине много щедрых и заботливых людей, которые готовы помогать ВСУ.

К примеру, несколько дней назад благодаря совершенно незнакомым людям Даша за 15 минут нашла 3 тонны продуктов для волонтерского центра. Однако есть и единичные негативные случаи, от которых никто не застрахован.

— Мои друзья передали грузовик гуманитарной помощи, и так случилось, что его угнал украинский водитель. Там были лекарства для онкобольных и инвалидов, которые не продаются без рецепта. Также там была одежда для детей, памперсы. Я не понимаю, как человек так может поступить. Ему на границе передали фуру вещей, и он все это угнал. Мы стараемся его найти, но это невозможно. Сейчас такое время, когда все доверяют друг другу. И я до сих пор не могу прийти в себя от этого случая, – рассказала Астафьева.

Даша рекомендует всем присоединяться к волонтерским центрам, а также помогать пожилым людям, если есть такая возможность.